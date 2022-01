Untersuchung sieht "Führungsversagen" im Londoner Party-Skandal

Die Beamtin Sue Gray hat Premierminister Boris Johnson und Regierungsmitarbeitern "schweres Versagen" bezüglich der Partys mit mutmaßlichen Verstößen gegen den Corona-Lockdown vorgeworfen. Die Regierung habe schlechte Führung und schlechtes Urteilsvermögen gezeigt, stellt Gray in der am Montag veröffentlichen Erklärung fest. "Einige der Veranstaltungen hätten nicht stattfinden dürfen", erklärt sie.

Grays Büro bezeichnete die veröffentlichten Details als "Update" ihrer Untersuchung, das noch kein vollständiger Bericht ist. Die Polizei hat beantragt, dass einige Erkenntnisse zurückgehalten werden, weil derzeit strafrechtliche Ermittlungen zu den schwersten mutmaßlichen Verstößen gegen die Coronavirus-Regeln laufen.

Gray kritisiert "exzessiven Alkoholkonsum"

Das von ihr konstatierte "Führungsversagen" und "falsche Beurteilungen" der Situation habe es mehrmals "zu verschiedenen Zeiten" gegeben, stellt Gray in ihrem zwölfseitigen Bericht fest. Sie hatte dafür insgesamt 16 verschiedene Zusammenkünfte überprüft, bei denen es teilweise "exzessiven Alkoholkonsum" gegeben habe.

Es sei offensichtlich zu wenig darüber nachgedacht worden, welches Gesundheitsrisiko einige Versammlungen bedeutet hätten und wie sie in der Öffentlichkeit vor dem Hintergrund der landesweiten Notlage erscheinen mochten. Johnson selbst wird an keiner Stelle direkt kritisiert.

"Nicht auf das Ende der Polizeiermittlungen warten"

Gray forderte: "Aus diesen Ereignissen müssen wichtige Erkenntnisse gezogen werden, die sofort regierungsweit angegangen werden müssen." Damit müsse nicht auf das Ende der Polizeiermittlungen gewartet werden.

Scotland Yard führt parallel eigene Ermittlungen zu Zusammenkünften in der Downing Street durch – Gray zufolge zu 12 der insgesamt 16 untersuchten Events. Deshalb hatte die Behörde die Beamtin gebeten, in ihrem Bericht auf diese Partys nur minimal Bezug zu nehmen. Daher gilt der Report als abgeschwächt gegenüber seiner ursprünglichen Version – worauf die Beamtin auch selbst Bezug nimmt. Was sie über einige Veranstaltungen sagen könne, sei «extrem eingeschränkt» und es sei daher aktuell unmöglich, eine aussagekräftige Zusammenfassung all ihrer Informationen bereitzustellen.

Boris Johnson will sich im Unterhaus äußern

In den vergangenen Wochen waren in britischen Medien immer neue Berichte über Partys im Amtssitz von Premierminister Johnson in der Corona-Zeit erschienen. Diese fanden teilweise statt, obwohl im ganzen Land strikte Beschränkungen für das Zusammenkommen von Menschen galten.

Johnson steht wegen der "Partygate"-Affäre massiv unter Druck. Mehrere Abgeordnete seiner konservativen Tory-Partei sowie die Opposition haben bereits öffentlich seinen Rücktritt gefordert. Der Premierminister, der den Bericht am Montagmittag zugestellt bekam, wollte sich noch am Abend im Londoner Unterhaus dazu äußern und sich Medienberichten zufolge mit der Parlamentsfraktion seiner Tory-Partei treffen. Sprechen mindestens 54 Abgeordnete dem Premier das Misstrauen aus, muss Johnson sich einer Abstimmung stellen.