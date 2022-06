London will sich über Europas Menschenrechtsgericht hinwegsetzen

Die britische Regierung will den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) nicht mehr als letzte Instanz akzeptieren. Das machte der britische Justizminister Dominic Raab im Parlament in London bei der Vorstellung eines entsprechenden Gesetzentwurfs deutlich.

Das als Bill of Rights bezeichnete Gesetz werde sicherstellen, dass der britische Supreme Court in Menschenrechtsfragen künftig das letzte Wort habe, sagte Raab im Unterhaus. Zudem solle das geplante Gesetz auch dafür sorgen, dass einstweilige Verfügungen des Gerichts mit Sitz in Straßburg in Großbritannien nicht mehr bindend seien. Ziel sei es, die britische Tradition der Freiheit zu stärken und dem System "eine gute Dosis gesunden Menschenverstands" einzuhauchen.

Auslöser: Ein Streit um Abschiebeflüge nach Ruanda

Hintergrund ist, dass in der vergangenen Woche der Gerichtshof für Menschenrechte einen ersten Flug mit Asylsuchenden von London nach Ruanda im Rahmen einer neuen Flüchtlingspolitik per einstweiliger Verfügung gestoppt hatte. Die Regierung in London hatte sich empört geäußert, da britische Gerichte zuvor in allen Instanzen Anträge für einen Stopp des Flugs abgelehnt hatten.

Die Regierung von Premierminister Boris Johnson will Menschen von der illegalen Einreise in kleinen Booten über den Ärmelkanal abhalten, indem sie ihnen den Zugang zu einem Asylverfahren in Großbritannien verweigert. Stattdessen sollen die Migranten nach Ruanda geschickt werden und dort Asyl beantragen. Eine Rückkehr ist nicht vorgesehen. Ein entsprechendes Abkommen hatte Innenministerin Priti Patel im April unterzeichnet. London hatte zugesagt, dem ostafrikanischen Land dafür zunächst 120 Millionen Pfund (knapp 140 Millionen Euro) zu überweisen.

Auch Prinz Charles ist entsetzt

Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International UK und die Opposition kritisierten das Gesetzesvorhaben scharf. Die rechtspolitische Sprecherin der Labour-Partei, Rachel Reeves, bezeichnete den Bill of Rights als Schwindel: "Was für eine erstaunliche Heuchelei von dieser Regierung, anderen zu predigen, wie wichtig es ist, Rechte im Ausland zu verteidigen, während sie Briten zuhause weggenommen werden."

Premier Johnson wollte noch am heutigen Mittwoch zum Treffen der Staats- und Regierungschefs des Commonwealths aufbrechen - ausgerechnet in die ruandische Hauptstadt Kigali. Erwartet wird, dass er dort mit Thronfolger Prinz Charles zusammentrifft. Der Royal soll die neue Asylpolitik Berichten zufolge als "entsetzlich" bezeichnet haben.

💡 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte

Der EGMR - nicht zu verwechseln mit dem Gerichtshof der Europäischen Union EuGH - ist ein europäisches Gericht, aber keines der Europäischen Union. Stattdessen gehört es zum Europarat, wo auch Großbritannien bislang weiterhin Mitglied ist. Vor dem Gerichtshof können wegen des Verdachts auf Verstöße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention Klagen gegen alle 46 Mitgliedsstaaten eingereicht werden.

Der feine Unterschied: Abwertung, aber kein Austritt

Einen Austritt aus der Menschenrechtskonvention wie ihn zuletzt Russland vollzogen hat, lehnt die Regierung trotz einzelner Forderungen konservativer Politiker bislang ab. Hintergrund ist unter anderem, dass die Teilnahme an der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ausdrücklich in dem als Karfreitagsabkommen bezeichneten Friedensschluss in Nordirland und dem Brexit-Handelsabkommen zwischen London und Brüssel vorgesehen ist.