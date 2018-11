London und Brüssel einig über Brexit-Erklärung

In der Nacht hörte es sich nach einer weiteren Hängepartie an. Nun heißt es: Das letzte Element des Brexit-Vertragspakets sei "im Prinzip" unter Dach und Fach. Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Mittwochabend knapp zwei Stunden mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel verhandelt und verkündet, sie wolle am Samstag noch einmal wiederkommen, um letzte Punkte zu klären. Darauf, so EU-Ratspräsident Donald Tusk am späten Vormittag auf Twitter, wollen die Scheidungspartner verzichten. Am Mittag stellt ein "Ja, aber" der EU-Kommission die Erfolgsmeldung wieder in Frage: Details zum Gibraltar - einem britischen Territorium auf der iberischen Halbinsel - und zu den Fangrechten von EU-Fischern in britischen Gewässern müssten noch gelöst werden.

Übergangsfrist nach dem Brexit vereinbart

Die politische Absichtserklärung ist ohnehin wenig konkret. Die EU und Großbritannien strebten nach dem Brexit eine "ehrgeizige" und "tiefe" wirtschaftliche und politische Partnerschaft an, heißt es nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP. Gemeinsames Ziel sei ein Freihandelsgebiet ohne Zölle, Abgaben und mengenmäßige Beschränkungen. Die praktisch bedeutsamste Meldung: Die Brexit-Übergangsphase soll bei Bedarf um "ein oder zwei Jahre" verlängert werden.

Springen, fallen oder bleiben? London muss sich entscheiden

Noch ist das alles graue Theorie. Am Sonntag soll das Vertragspakets bei einem EU-Sondergipfel in Brüssel von den EU-Staats- und Regierungschefs endgültig gebilligt werden. Vorher prüfen es Vertreter der 27 bleibenden EU-Staaten. Trotz erklärter Vorbehalte Spaniens in der Gibraltar-Frage ist ein OK aus Brüssel wahrscheinlich.

Viel heikler: Im Dezember entscheidet das britische Parlament. May steht wegen der Vereinbarungen mit der EU im eigenen Land massiv unter Druck. Im britischen Parlament ist für den Austrittsvertrag derzeit noch keine Mehrheit in Sicht.

Worum es geht

Ein No-Deal-Brexit könnte zu wirtschaftlichen Verwerfungen führen, von denen auch Deutschland betroffen wäre. So ist die deutsche Autoindustrie eng mit der britischen verflochten; Siemens hat gerade einen Milliardenauftrag für die britische U-Bahn unterzeichnet. Für bayerische Unternehmen ist das Vereinigte Königreich der viertwichtigste Exportmarkt. Auch der Tourismusverkehr nach und aus Großbritannien könnte zum Problem werden.

"Brexit bedeutet Brexit", hatte Theresa May seit ihrem Amtsantritt vor über zwei Jahren immer wieder verkündet. Was bedeuten soll: Großbritannien will die Europäische Union am 29. März 2019 verlassen. In der vorigen Woche hatte sich May mit der EU auf einen knapp 600 Seiten starken Austrittsvertrag geeinigt. Aktuell geht es um eine politische Erklärung, die Grundlage für ein umfassendes Partnerschaftsabkommen sein soll, das in einer Übergangszeit nach dem Brexit ausgehandelt würde.