London liefert der Ukraine erste schwere Kampfpanzer

Großbritannien will der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 zur Abwehr des russischen Angriffskriegs zur Verfügung stellen. Das sagte der britische Premierminister Rishi Sunak in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, wie der britische Regierungssitz Downing Street am Samstag in London mitteilte.

London erhöht mit Ankündigung zu Panzerlieferung Druck auf Berlin

Die Ankündigung aus London, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, wurde weithin als politisches Signal an die Bundesregierung gewertet, den Widerstand gegen eine Lieferung von Leopard-Panzern aufzugeben. Wie viele Panzer London abgeben will, war zunächst unklar. Laut der "Daily Mail" geht es um zwölf Maschinen. Am Montag will die britische Regierung die Details der Lieferung an schweren Kampfpanzern und Artillerie erläutern.

Selenskyj dankt für britische Panzer

Der britische Nachrichtensender "Sky News" zitierte Regierungsinsider, wonach der Zeitpunkt gewählt worden sei, um die Ukraine bei der Vorbereitung einer Frühjahrsoffensive zu unterstützen. Der Mitteilung zufolge begrüßten Sunak und Selenskyj andere ähnliche Ankündigungen, einschließlich des Angebots Polens, etwa 14 Leopard-Panzer zur Verfügung zu stellen.

Selenskyj dankte Sunak per Kurznachrichtendienst Twitter für die Entscheidung, "die uns nicht nur auf dem Schlachtfeld stärken, sondern auch das richtige Signal an unsere anderen Partner senden wird". Neben Panzern versprach Sunak auch Artilleriesysteme.