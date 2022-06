London gedenkt der 72 Opfer des Grenfell-Hochhausbrandes

Mit einem Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey ist in London der Opfer der Brandkatastrophe gedacht worden, bei der vor fünf Jahren im Grenfell Tower 72 Menschen umkamen. Am 14. Juni 2017 war im Westen der britischen Hauptstadt der 24-stöckige Sozialbau ausgebrannt.

"Forever in Our Hearts"

Bei dem Gottesdienst, an dem unter anderem der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan und die frühere Premierministerin Theresa May teilnahmen, verlasen Geistliche verschiedener Religionen die Namen der verunglückten Frauen, Männer und Kinder – jeweils gefolgt von einem gemeinsamen "Forever in Our Hearts". Diese Worte stehen auch an dem mittlerweile eingehüllten, ausgebrannten Grenfell Tower im Stadtteil Kensington.

Premierminister Boris Johnson sprach den Angehörigen der Opfer per Twitter sein Beileid aus.