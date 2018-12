Lokales Roaming soll Funklöcher schließen

Kreuzthal im Oberallgäu. Eine Kirche, ein Dorfzentrum, ein Gasthaus, ein Skilift. Aber: kein Netz. Den Bürgermeister der Gemeinde, Toni Barth, wundert das nicht. "In Kreuzthal ist wirtschaftlich für die Anbieter nicht viel zu holen. Es ist zu schwach besiedelt hier", sagt er.

Ländliche Regionen im Funkloch

Wie das rund 300-Einwohner-Dorf Kreuzthal fallen auch andere ländliche Regionen in Deutschland ins Funkloch, etwa in Niedersachsen oder in Mecklenburg-Vorpommern. Das treibt auch den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag um. Ulrich Lange (CSU) fordert ein lokales Roaming.

"Wir wollen dort, wo wir Funklöcher haben und nur ein Netz vorhanden ist, die Möglichkeit schaffen, dass wir insbesondere in der Fläche und auf dem Land stabilere Netze mit mehr als nur einem Anbieter haben." Ulrich Lange, CSU-Bundestagsabgeordneter aus Donau-Ries.

So soll lokales Roaming funktionieren

Die Regierungsfraktionen von Union und SPD schickten ihre Forderung an die Bundesregierung. Aus dem Haus von Andreas Scheuer, CSU-Minister für digitale Infrastruktur, kam eine Formulierungshilfe als Antwort. Danach soll die Bundesnetzagentur die Netzanbieter nach strengen Voraussetzungen zwingen können, ihre Netze zu öffnen und mit anderen Anbietern zu teilen. Genauer gesagt: Die Bundesnetzagentur könne nur die Anbieter zum Roaming verpflichten, "die öffentliche Mobilfunknetze in einem äußerst lückenhaft versorgten, lokal abgrenzbaren Gebiet bereitstellen." Das bedeutet: Nur in Ausnahmefällen soll Roaming ermöglicht werden, nämlich nur in als "weiße Flecken" bekannten Gebieten.

Funklöcher sollen gestopft werden

Dadurch wird ein flächendeckendes nationales Roaming ausgeschlossen. Praktisch würde das regional begrenzte Roaming so aussehen: Ein Mobilfunkkunde, etwa von O2, könnte kostenfrei das Netz von Telekom nutzen, sollte er in ein Funkloch seines Anbieters fallen. In diesem Fall soll die Telekom wiederum Gebühren von O2 erhalten, also eine Art Netz-Miete.

Anbieter lehnen lokales Roaming ab

Die großen Unternehmen Telekom, Vodafone und Telefónica lehnen lokales Roaming ab. Mit solchen Vorschlägen würden Unternehmen bevorzugt, die bislang kaum in ein eigenes Netz investiert haben. Man prüfe rechtliche Optionen. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung müsste das Bundeskabinett noch beschließen, bevor es ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht wird.

Gesetzesvorhaben im Schnellverfahren

Innerhalb der Regierungsfraktionen sind die Mitarbeiter unter Zeitdruck. Denn im Frühjahr werden die Lizenzen für den neuesten Mobilfunkstandard 5G versteigert. Noch vor der Auktion will man das Gesetz auf den Weg bringen, sagt CSU-Mann Lange. Denn wer eine Lizenz ersteigere, der müsse auch Auflagen erfüllen. Lokales Roaming ist nach einer EU-Regelung gedeckt. Das Signal der Fraktionen von CDU/CSU und SPD: "Wir wollen den Telekommunikationsanbietern von Beginn an klar machen, dass wir diese europäische Regelung schnell umsetzen, damit auch jedem schon zum Zeitpunkt der Auktion klar ist, wie die Situation sein wird, wenn man sich an der Versteigerung beteiligt."

Kreuzthal hofft auf den Anschluss

In Kreuzthal im Oberallgäu geht es darum, überhaupt Netz zu haben. Bürgermeister Toni Barth verhandelt mittlerweile mit der Telekom über einen Mobilfunkmasten. Allerdings ist er skeptisch, ob das Funkloch in Kreuzthal wirklich geschlossen wird.