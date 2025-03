Lockerung der Schuldenbremse stößt in Bayern auf Widerstand

Anfang der Woche haben sich Union und SPD auf eine Lockerung der Schuldenbremse geeinigt, um mehr Geld für die Verteidigung zur Verfügung zu haben. Zudem soll mit einem Sondervermögen von 500 Milliarden Euro die Infrastruktur gefördert werden. Dafür braucht es allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Es könnte schwierig werden.

Freie Wähler noch nicht mit sich "im Reinen" mit der geplanten Lockerung

Nicht nur im Bundestag brauchen die Pläne von Union und SPD eine Zweidrittelmehrheit, sondern auch im bayerischen Landtag. Und bevor die Freien Wähler hier zustimmen, wollen sie erst einmal, dass ihr Koalitionspartner in Bayern, die CSU, ihnen die Dinge erläutert, wie Fraktionschef Florian Streibl der dpa erklärte. Man sei bei dem Thema noch nicht mit sich im Reinen, so der Politiker. Es verwundere ihn schon, dass die Union im Bund so kurz nach der Wahl ihre Meinung zu einer Reform der Schuldenbremse komplett geändert habe. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hatte der Union deswegen sogar Wählertäuschung vorgeworfen.

Freien Wähler und Grüne stören sich am Stil der CSU

Grundsätzlich scheinen weder Freie Wähler noch Grüne etwas gegen eine Reform der Schuldenbremse zu haben. Eine gewisse Reform könne man sich vorstellen, so Streibl. Und die Fraktionschefin der Grünen Katharina Schulze sagt, die Reform sei aus Sicht der Grünen schon immer notwendig gewesen, um finanzielle Probleme zu lösen. Für Bayern gelte, sollte es einen konkreten Vorschlag geben, könne man in Verhandlungen gehen. Dann prüfe man, was auf dem Tisch liege. Aber sowohl die Freien Wähler als auch die Grünen erwarten von der CSU Entgegenkommen. Die CSU müsse generell ihren Ton gegenüber den Freien Wählern wieder deutlich ändern, verlangt Streibl. Und Schulze meint, Markus Söder müsse an seinem strategischen Geschick arbeiten, wenn er mit einem Partner etwas erledigen möchte. Dazu müsse man sich auf Augenhöhe begegnen. Speziell die Grünen wurden im Wahlkampf und am politischen Aschermittwoch von Söder scharf angegriffen.

Zweidrittelmehrheit kein Selbstläufer

Im bayerischen Landtag sitzen 203 Abgeordnete. Um eine Zweidrittelmehrheit zu erreichen, braucht es 134 Stimmen. CSU und SPD kommen auf 102. Sollten die Freien Wähler mit ihren 37 Abgeordneten dem Plan zustimmen, wären eine Mehrheit sicher. Wenn nicht, müsste sich Bayern auch im Bundesrat enthalten. Alternativ könnte sich die CSU auch um die 32 Stimmen der Grünen bemühen, um eine Zweidrittelmehrheit zu erreichen.

Ein Fall für das Bundesverfassungsgericht?

Der langjährige Bundestagspräsident Norbert Lammert geht davon aus, dass sich wohl auch das Bundesverfassungsgericht mit dem Thema befassen wird. Es gehöre nicht viel Mut zu der Prognose, dass die Zulässigkeit eines solchen Verfahrens am Ende wieder in Karlsruhe landen wird, sagte der CDU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (externer Link, möglicherweise Bezahlinhalt). Aber immerhin findet er es ermutigend, wie schnell und nüchtern sich die potenziellen künftigen Koalitionäre mit der neuen Lage vertraut machen, um daraus schnell gemeinsame Schlussfolgerungen herzuleiten.

Bundeskanzler Olaf Scholz gibt sich derweil zuversichtlich. Es sei richtig, dass mit der Einigung in den Sondierungsgesprächen über die Regierungsbildung nun selbst angelegte Fesseln gelöst würden, sagte der SPD-Politiker nach dem EU-Gipfel in Brüssel.

Um die Finanzpläne durchzusetzen, brauchen Union und SPD auch im Bundestag die Unterstützung der Grünen.

Mit Informationen von dpa und AFP

