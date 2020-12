Lockdown statt Fernreise: Südostasien-Tourismus in Corona-Zeiten

Nicht nur Indonesien mit Bali, Borneo und Borobodur ist ein beliebtes Ziel für Touristen in der Region. Viele andere Länder Südostasiens gehören ebenfalls dazu. Philippinen oder Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapur und Kambodscha. Überall weltberühmte Sehenswürdigkeiten, dazu türkisblaues Meer, versteckte Buchten, Tauchreviere und Dschungelpfade. Alles zum günstigen Preis, garniert mit großer Gastfreundschaft und einem besonders angenehmen Klima.

137 Millionen Touristen jährlich – vor der Pandemie

Vor allem während des europäischen Winters lockte Südostasien bis zum Ausbruch der Pandemie Millionen Besucher an. Nach Angaben der Welttourismusorganisation waren es allein im letzten Jahr 137 Millionen Touristen. Sie bescherten den Ländern insgesamt Einnahmen von rund 380 Milliarden US-Dollar. Dazu kommen noch Touristikkonzerne und Investoren, die ihr Geld in Hotels und Restaurants stecken.

Tourismus – so das allgemeine Fazit - bringe Jobs und gute Infrastruktur mit sich: Straßen, Flughäfen, Bahnhöfe. Und wenn der Tourismus in eine ökologische Richtung geht, dann kann auch noch in den Tier- und Naturschutz investiert werden. Klingt gut, ist aber nur eine Seite der Medaille. Denn eine zu große Abhängigkeit vom Tourismus – so die Warnung – könne fatal sein. Eine Abhängigkeit, deren zerstörerische wirtschaftliche Dimension insbesondere jetzt nach Ausbruch der Pandemie deutlich spürbar werde.

Viele Kambodschaner haben sich tief verschuldet

Hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt: Viele Kambodschaner etwa hatten schon vor der Corona-Krise Mikrokredite aufgenommen – durchschnittlich in einer Höhe von 4.000 US Dollar. Die oft unseriösen privaten Kreditgeber verlangen zum Teil 20 Prozent Zinsen. Was eine gewaltige Schuldenlast nach sich zieht. Zumal das Pro-Kopf-Einkommen in Kambodscha bei 1.500 Dollar pro Jahr liegt.

Die Folge nun: Millionen arbeitsloser Kambodschaner stecken in einer tiefen Schuldenkrise. Wenn sie ihre Kredite nicht mehr bedienen können, werde ihnen nichts Anderes übrigbleiben, als ihr Land und damit ihre Existenzgrundlage zu veräußern, heißt es. Deshalb hoffen alle, dass der Tourismus möglichst schnell wieder Fahrt aufnimmt.

Stillstand auch in Thailand

Auch in Thailand werden die Touristen schmerzlich vermisst. Das Königreich war immer ein starker Magnet für Besucher, vom jungen Rucksackreisenden bis zur betuchten Lady – und umgekehrt war der Tourismus immer eine sichere Bank für das südostasiatische Land.

Covid habe den Thais eine Lektion erteilt, meint Chairat Trirattanajarasporn, Präsident der thailändischen Tourismusvereinigung. In der Vergangenheit habe die Regierung immer den Schwerpunkt auf den Tourismus gelegt als wichtigsten Mechanismus für die thailändische Wirtschaft. Kein Wunder macht er doch 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Allerdings habe die Regierung erwartet, so die Kritik, dass der Tourismus in Thailand von Jahr zu Jahr einfach quasi automatisch weiterwachsen würde. Ein großer Fehler, wie sich nun zeigt.

Gewaltiger ökonomischer Einbruch befürchtet

Infolge der Pandemie dürfte allein Thailands Wirtschaft im Jahr 2020 um acht Prozent einbrechen, schätzt die Asiatische Entwicklungsbank. Besonders deutlich zeigt sich das auf dem Land. Aber auch in den Städten leidet die Bevölkerung Thailands unter dem fehlenden Tourismus. Unter dem Eindruck, mit den Problemen allein gelassen zu werden, gehen etliche auf die Straße, um lautstark gegen die Regierung zu protestieren.

Mittlerweile öffnet sich Thailand wieder ganz vorsichtig der Welt. Wenn auch unter starken Auflagen. Wer einen Kontostand von mindestens 14.000 Euro nachweist, kann ein spezielles Touristenvisum beantragen und dann bis zu drei Monate im Land bleiben. Davon sind jedoch mindestens zwei Wochen in Hotel-Quarantäne zu verbringen. Am besten, so die Empfehlung des thailändischen Gesundheitsministers, in Wellnessquarantäne – mit Massagen, Spa-Behandlungen und Golf. Kostspielige Einschränkungen, die viele Touristen - trotz der vorsichtigen Öffnung des Landes - weiterhin auf Abstand halten dürften.

Die Pandemie als Chance begreifen

Tourismusexperten in Südostasiens raten denn auch, die Pandemie als Gelegenheit zum grundlegenden Umdenken zu nutzen. Die vom Tourismus besonders stark abhängigen Staaten sollten daher, statt sich ausschließlich auf ausländische Kunden zu konzentrieren, größere und vor allem krisensichere Zielgruppen im Inland berücksichtigen. Jetzt – heißt es - wäre auch die Chance, aus der Billigpreis-Falle herauszukommen. Denn viele Urlaubsziele verlieren ihre Attraktion, wenn die Massen sie überlaufen, zertrampeln und zerstören.