Lockdown: Ruhetage vor Ostern sorgen für Unruhe

Die geplante Osterruhe sorgt vorerst für jede Menge Unruhe: So sollte es beim sogenannten Autogipfel am Abend vorrangig um Klimaziele und Elektromobilität gehen. Doch die Industrie hatte auch viele Fragen an die Bundesregierung zu den Ostertagen: "Plötzliche Betriebsstillegungen sind für eine international vernetzte Wirtschaft nicht darstellbar", warnte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, VDA, Hildegard Müller.

Politik verteidigt die Beschlüsse gegen jegliche Kritik

Die jüngste Bund-Länder-Runde zu den Anti-Corona-Maßnahmen hatte Gründonnerstag und Karsamstag zu Ruhetagen erklärt. Was das im Detail bedeute, ist nicht endgültig geklärt. Die gesetzliche Grundlage muss das Bundesinnenministerium erst noch liefern.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verteidigte in den ARD-Tagesthemen die Beschlüsse: "absolut unpopulär" sei die fünftägige Ruhezeit über Ostern, gab der CDU-Politiker zu, umso wichtiger sei es nun zu vermitteln, warum diese notwendig sei: "Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden", so Kretschmer wörtlich. "Das wird uns diese Viruserkrankung nicht verzeihen."

Auch andere Landeschefs verteidigten die Beschlüsse: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hält es für möglich, mithilfe der Ruhetage die neue Corona-Welle zu brechen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hält die Maßnahmen für geeignet, den steilen Anstieg zu beenden, wie er im ZDF sagte.

Fünf Oster-Ruhetage sorgen für Unruhe

Der Bund-Länder-Beschluss dürfte bedeuten, dass Gründonnerstag und Karsamstag in diesem Jahr wie Feiertage behandelt werden, Lebensmittelgeschäfte am Samstag aber geöffnet bleiben. Kritiker befürchten einen Kundenansturm dafür in den Tagen vor Ostern.