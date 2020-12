Lockdown: Reaktionen schwanken zwischen Verständnis und Empörung

Am Vormittag haben Bund und Länder einen harten Lockdown ab Mittwoch beschlossen, um die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Griff zu bekommen. Geschäfte, Dienstleistungsbetriebe, Schulen und Kitas müssen schließen, die Kontakte an Weihnachten werden noch einmal eingeschränkt. Die Beschlüsse im Einzelnen finden Sie hier.

Wirtschaftsverbände zeigten in ersten Reaktionen Verständnis für die Verschärfung der Regeln, pochten aber auf staatliche Hilfen. Diese soll es auch geben: Vorgesehen sind verbesserte Überbrückungshilfen mit monatlichen Zuschüssen von bis zu einer halben Million Euro.

Der Einzelhandelsverband HDE verwies darauf, dass viele Geschäfte durch den vorzeitigen Abbruch des Weihnachtsgeschäfts in eine existenzbedrohende Lage geraten. In einer Mitteilung mahnte der Verband, "die Branche nicht im Regen stehen zu lassen". Die bisher vorgesehenen Gelder reichten bei weitem nicht aus, um eine Pleitewelle in den Innenstädten zu verhindern.

Städte und Gemeinden stehen hinter den Maßnahmen

Der Städte- und Gemeindebund stellte sich ebenfalls hinter die Beschlüsse von Bund und Ländern. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte, der Lockdown sei hart, aber unvermeidbar. Er verwies darauf, dass der Erfolg der Maßnahmen davon abhänge, dass die Menschen sie akzeptierten und an ihnen mitwirkten.

"Die eigentliche Bewährungsprobe in der Pandemie kommt an den Weihnachtstagen. Alle wissen, dass Polizei und Ordnungsamt nicht hinter die Wohnungstür schauen können und wollen." Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds

Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung. Er erklärte, der Lockdown sei schmerzhaft, aber die Städte unterstützten ihn.

"Unser Land muss die Pandemie wieder in den Griff bekommen, bevor es zu spät ist und das Infektionsgeschehen völlig aus dem Ruder läuft." Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetags und Leipziger Bürgermeister

AfD verurteilt harten Lockdown

Kritik an den härteren Regeln kam von der AfD. Fraktionschefin Alice Weidel sprach von einem Offenbarungseid für die politisch Verantwortlichen und einem Desaster für die Bürger und die Wirtschaft. Sie nannte den Lockdown eine "untaugliche und kontraproduktive Holzhammer-Methode" und warf Bund und Ländern vor, in übergriffiger Weise bis unter den Weihnachtsbaum tief ins Privatleben hineinzuregieren.

Für Weltärztepräsident Ulrich Montgomery kommen die Beschlüsse zu spät. Er sagte, man hätte sie schon vor vier Wochen fassen können. Nun sei es aber wichtig, dass die Ministerpräsidenten die Maßnahmen mit einheitlicher Sprache verkauften. Es dürfe nicht wieder eine Kakophonie geben.