Lockdown-Party? Johnson vor Corona-Abstimmung unter Druck

Dennoch verkündete der Labour-Chef, der sich am Montagabend in einer Fernsehansprache an die Nation wandte, am Dienstag für die Maßnahmen der Regierung zu stimmen. Er will dies als Akt der Vernunft verstanden wissen. "Sich impfen zu lassen, Masken zu tragen und von zuhause aus zu arbeiten, wird Infektionen verhindern", sagte der Politiker am Abend in der BBC. Es sei eine patriotische Pflicht, dies zu tun und sich an die Regeln zu halten. Nach den neuesten Zahlen wurden in Großbritannien mehr als 54.600 Neuinfektionen binnen eines Tages registriert.