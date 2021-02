08.02.2021, 06:46 Uhr

Lockdown light - Streit um Tirol ergebnislos vertagt

In Österreich tobt der Streit um um die hochansteckenden Virus-Varianten in Tirol. Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Tirols Landeshauptmann Günther Platter fanden bis in die Nacht nicht zusammen und vertagten sich.