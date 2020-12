Lockdown in London wegen neuer Virusvariante

London im Lockdown

Wegen der Coronavirus-Mutation verschärft die britische Regierung jedoch die Beschränkungen für London von morgen, Sonntag, an deutlich.

"Wenn das Virus seine Angriffsmethode ändert, müssen wir unsere Verteidigungsmethode ändern." Boris Johnson, britischer Premierminister.

Das bisher dreistufige Corona-Warnsystem wurde nun auf vier erweitert. Als "Zone 4" gelten nun die Hauptstadt und weitere Regionen im Südosten des Landes.

In der Folge müssen London und Teile Südenglands wenige Tage vor Weihnachten wieder in den Lockdown. Johnson sagte die geplanten Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage ab. "Schweren Herzens muss ich ihnen sagen, dass wir mit Weihnachten nicht so weitermachen können wie geplant."

London und andere Gebiete im Süden Englands befanden sich bisher schon auf der höchsten Stufe des dreistufigen Warnsystems in England mit entsprechend abgestuften Beschränkungen. In der dritten Stufe waren etwa Treffen in Innenräumen untersagt, aber man durfte weiter zum Friseur oder in Fitnessstudios.

"Weihnachten opfern, um das Leben der Angehörigen zu schützen"

Nun wurde eine vierte, noch höhere Stufe eingeführt, in der alle nicht essenziellen Läden geschlossen werden. Die Maßnahmen entsprechen etwa jenen, die in Kraft waren, als ganz England im November im Lockdown war.

London wird zum Sperrgebiet

Für Weihnachten bedeute das, dass in den Stufe-4-Gebieten nicht erlaubt sei, einen anderen Haushalt zu treffen, sagte Johnson. Eng gesteckte Ausnahmen gibt es, wenn Treffen im Freien stattfinden. Johnson sagte, er habe angesichts der Infektionszahlen keine andere Wahl gehabt. Weihnachten müsse geopfert werden, um das Leben von Angehörigen zu schützen.

London und die anderen Regionen der Stufe 4 dürfen außerdem nicht verlassen werden. Menschen aus anderen Gebieten Englands dürfen sie nicht betreten. Außerdem gelten für das ganze Land wieder Reisebeschränkungen.

Bisher rund 350.000 Impfungen

In Großbritannien sind seit Start der Corona-Impfungen Anfang vergangener Woche rund 350.000 Menschen mit dem Impfstoff der Pharmafirmen Biontech und Pfizer geimpft worden, so der britische Premier Boris Johnson.