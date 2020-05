Lockdown-Affäre: Chefberater bringt Johnson in Schwierigkeiten

Cummings erkrankte an Coronavirus nach Ankunft bei Verwandten

Die Debatte über Cummings hatte am Wochenende das Nachrichtengeschehen in dem Land dominiert. Der Berater bestand darauf, "vernünftig und legal" gehandelt zu haben. Seine Frau sei bereits an Covid-19 erkrankt gewesen und er selbst habe auch mit einer Ansteckung rechnen müssen. Seine Schwester habe angeboten, sich notfalls um seinen Sohn zu kümmern. Cummings erkrankte nach eigener Darstellung kurz nach seiner Ankunft in Durham. Gemäß den Richtlinien der Regierung waren zu diesem Zeitpunkt Reisen nur bei zwingenden Gründen erlaubt.

Großbritannien hat offiziellen Statistiken zufolge die höchste Zahl an Todesfällen durch die Coronavirus-Pandemie in Europa. Bis Samstag starben dort knapp 36.800 Menschen, nachdem sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Inzwischen ist die Zahl der täglich neu gemeldeten Infektionen und Todesfälle zurückgegangen. Doch es wird befürchtet, dass die Epidemie wieder an Fahrt aufnehmen könnte, wenn die Regeln zur Kontaktbeschränkung nicht mehr eingehalten werden sollten.