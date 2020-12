Lockdown ab Mittwoch: Die neuen Corona-Beschlüsse im Überblick

Ab kommendem Mittwoch (16.12.) gilt in ganz Deutschland wieder ein genereller Lockdown bis mindestens zum 10. Januar. Das hat Bundeskanzlerin gemeinsam mit anderen Spitzenpolitikern wie Finanzminister Olaf Scholz und Ministerpräsident Markus Söder, am Mittag bei einer Pressekonferenz in Berlin verkündet.

Öffentliches Leben wird heruntergefahren

Der Einzelhandel wird geschlossen - bis auf Geschäfte, die Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs (Post, Werkstätten, Zeitungsverkauf, Weihnachtsbaumverkauf, Tankstellen, Optiker Apotheken, Sanitätshäuser oder Getränkemärkte). Auch Dienstleistungsbetriebe wie Friseure, Tattoo-Studios, Kosmetikstudios oder Massagepraxen müssen schließen – ausgenommen sind therapeutische Praxen (z.B. Physio-, Ergo oder Logotherapie).

Schulen und Kindertagesstätten werden geschlossen. Es wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten. Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen.

Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sollen nur in engen Grenzen stattfinden. Dazu gehören Mindestabstand von 1,5 Metern, Maskenpflicht, Singverbot und Anmeldepflicht bei großen Gottesdiensten. Arbeitgeber werden dringen gebeten Betriebsferien oder maximales Home-Office zu prüfen.

Restaurants dürfen weiter Gerichte zum Mitnehmen verkaufen. Auch Kantinen dürfen offen bleiben. Der Konsum von Alkohol ist vom 16.12. bis 10.1. in der Öffentlichkeit untersagt.

Weihnachten nur mit Verwandten in gerader Linie

Die bestehenden Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen: Zwei Hausstände dürfen sich auch weiterhin treffen bis maximal fünf Personen (plus Kinder bis 14 Jahre). Ausnahme sind die Feiertage von 24. bis 26. Dezember, an denen über den eigenen Hausstand noch vier weitere Personen (plus Kinder bis 14 Jahre) eingeladen werden dürfen - allerdings müssen sie aus Verwandten der geraden Linie bestehen (Eltern, Kinder und Geschwister bzw. deren Lebenspartner).

Die Kanzlerin appellierte aber an die Menschen, in den sieben Tagen vor Weihnachten alle Kontakte so stark wie möglich zu reduzieren, damit sich an den Feiertagen so wenig Menschen wie möglich mit dem Coronavirus infizieren.

Silvester ohne Feuerwerk

Der Jahreswechsel wird im Gegensatz zu früheren Jahren ruhig verlaufen. Dazu trägt neben Kontaktbeschränkungen und einem An- und Versammlungsverbot auch bei, dass in diesem Jahr keine Feuerwerkskörper verkauft werden dürfen. Das Zünden von Feuerwerkskörpern ist nicht verboten, es wird aber dringend davon abgeraten.

Der Grund ist laut dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, dass die Krankenhäuser dringend darum gebeten haben, kein Feuerwerk stattfinden zu lassen, weil die jährlichen Verletzungen durch Raketen und Böller die durch die Corona-Pandemie überlasteten Kliniken zusätzlich in Bedrängnis bringen würden.

Regelmäßige Tests von Personal in Alten- und Pflegeheimen

Für die Alten- und Pflegeheime wollen die Länder anordnen, dass das medizinische Personal sich mehrmals pro Woche auf das Coronavirus testen lassen muss. Das sei auch für die Pflegedienste angezeigt, so die Presseerklärung zum Beschluss von Bund und Ländern. Außerdem sollen in Regionen mit erhöhter Inzidenz Besucherinnen und Besucher einen aktuellen negativen Coronatests vorweisen müssen.

Der Bund unterstützt die Alten und Pflegeheime mit FFP-2-Masken und der Finanzierung von Antigen-Schnelltests.