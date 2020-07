Einführung im Herbst: GroKo einigt sich auf Lobbyregister

Die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD wollen ein verbindliches Lobbyregister einführen. Ihre Unterhändler verständigten sich darauf, das Verzeichnis im Herbst einzuführen. So soll transparent werden, wer Einfluss auf Abgeordnete im Bundestag hat. Interessensvertreter müssen sich künftig registrieren lassen.

Bußgelder angedroht

Die SPD sprach von einem Durchbruch. "Wir haben eine Lösung gefunden, die deutlich mehr Transparenz herstellt, ohne dass wir den wichtigen Kontakt zu Abgeordneten erschweren", sagte Dirk Wiese, Fraktionsvize der Sozialdemokraten. Verstöße gegen die Registrierungspflicht würden mit Bußgeldern bestraft - Details hierzu sollen nach der parlamentarischen Sommerpause geklärt werden.

Der CDU-Politiker Patrick Schnieder nannte die Einigung mit dem Koalitionspartner SPD einen echten Erfolg. "Vor allem der verpflichtende Charakter des Lobbyregisters ist wichtig. So haben wir uns insbesondere darauf verständigt, dass Verstöße gegen die Registrierungspflicht durch die Einführung eines neuen Ordnungswidrigkeitentatbestandes zukünftig bußgeldbewehrt sein werden." CDU/CSU bekommen traditionell viele Spenden aus der Wirtschaft und pflegen enge Beziehungen zu Unternehmen.

Amthor-Affäre brachte Stein ins Rollen

Die Debatte über Einfluss auf Parlamentarier hatte durch den Fall Amthor an Fahrt gewonnen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor steht wegen enger Kontakte zu dem dubiosen IT-Unternehmen Augustus Intelligence in der Kritik. Er soll um politische Unterstützung für die Firma geworben haben, das ihm nach Recherchen des "Spiegel" Aktienoptionen und Gefälligkeiten eingeräumt hatte. Amthor wies Korruptionsvorwürfe zurück, räumte aber einen Fehler ein. Amthor kämpft angesichts der Affäre um seine Karriere. Er erklärte, diese und weitere Nebentätigkeit beendet zu haben. Zudem verzichtete er auf eine Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern.

Die SPD hatte sich seit Jahren für ein Lobbyregister eingesetzt und hatten nach der Affäre um Amthor ihrer Forderung Nachdruck verliehen. Auch die Oppositionsparteien FDP, Linke und Grüne hatten bereits Anträge zu einem solchen Register vorgelegt.