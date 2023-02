Lobbyregister des Bundestags: Viele Einträge – wenig Kontrolle

Timm Kehler ist Nummer 2.686 im Lobbyregister des Bundestags. Er ist Vorstand von "Zukunft Gas". Die Initiative vertritt in Berlin zum Beispiel die Interessen von Netzbetreibern, Gashändlern und Heizungsbauern. Das heißt: Kehler und seine Kolleginnen und Kollegen von "Zukunft Gas" sprechen mit Politik, Medien und Öffentlichkeit über Erdgas, Biogas und Wasserstoff. Sie liefern Argumente für die politische Debatte in Energiefragen. Anders ausgedrückt: Sie sind Lobbyisten.

Deshalb musste sich Kehler vor gut einem Jahr in das neue Lobbyregister des Bundestags eintragen und einige Frage beantworten: Wer geht auf die Politik zu? In welchen Bereichen ist man aktiv? Und wie viel Geld fließt in die politische Kommunikation?

Namen, Auftraggeber und Budget sind gefragt

"Zukunft Gas" hat im Geschäftsjahr 2021 zwischen 410.000 und 420.000 Euro dafür ausgegeben. Laut Lobbyregister arbeiten bis zu zehn Beschäftigte des Verbands in diesem Bereich. Solche Angaben werden in Stufen erfasst. Einzelheiten regelt ein 185 Seiten langes Handbuch.

Für Kehler war die Eintragung ein überschaubarer Aufwand – nicht größer als andere Berichtspflichten: "Das war jetzt nicht so schlimm." Der Gas-Lobbyist sieht Vorteile in dem Register. Nicht immer sei klar, welcher Lobbyist in Berlin für welchen Auftraggeber unterwegs sei. "Da schafft das Register in jedem Fall mehr Transparenz", so Kehler.

Großes Interesse am Lobbyregister

Das Interesse am Lobbyregister ist groß. Laut Bundestagsverwaltung besuchen täglich etwa tausend Personen die Website des Registers. Aktuell umfasst die Datenbank etwa 5.700 Einträge. Dazu zählen Unternehmen, Stiftungen, Verbände, Denkfabriken, Beratungsfirmen und Anwälte.

Um die Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft transparenter zu machen, müssen sich Lobbyisten seit Anfang vergangenen Jahres beim Bundestag registrieren. Das gilt für alle, die Kontakt aufnehmen zu Abgeordneten, deren Mitarbeitern, Fraktionen und der Bundesregierung. Sie müssen außerdem Jahresabschlüsse hochladen und angeben, in welchen Lobbyorganisationen sie Mitglied sind.

Ausnahmen gibt es für Kirchen, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Sie müssen sich laut Gesetz nicht ins Lobbyregister eintragen, können das aber freiwillig tun.

Bundestag kontrolliert Einträge

Ob die Einträge der Lobbyisten stimmen, überprüft die Bundestagsverwaltung. Auf eine Anfrage von BR24 antwortet der zuständige Unterabteilungsleiter Christian Heyer schriftlich, dass alle neuen Einträge "in einem aufwändigen Verfahren akribisch auf Plausibilität und Widerspruchsfreiheit" geprüft werden. Acht Mitarbeiter des Referats ZR6 kümmern sich darum.

Bei Verstößen gegen die Regeln des Lobbyregisters droht laut Gesetz ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Doch noch ist die Bundestagsverwaltung nachsichtig. Im Sinne einer "serviceorientierten Verwaltung" werde bei Unklarheiten "vorrangig eine Überprüfung und Korrektur der Einträge" angeregt.

Verwaltung setzt auf Hinweise statt Strafen

950 Interessenvertreter hat die Verwaltung schon kontaktiert, um Unklarheiten und Unstimmigkeiten zu klären. Die meisten konnten nach eigenen Angaben schnell ausgeräumt werden. Gerade im ersten Jahr des Lobbyregisters liege der Fokus nicht darauf, Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten.

Transparency wünscht sich unabhängige Kontrolle

Für Margarete Bause ist das zu wenig. Die frühere Bundestagsabgeordnete der Grünen ist stellvertretende Vorsitzende von Transparency International Deutschland. Im Interview mit BR24 beklagt sie eine fehlende unabhängige Kontrolle der Registereinträge: "Wir wissen gar nicht, stimmt das denn alles so, was da eingetragen ist?" Bause wünscht sich einen unabhängigen Lobbybeauftragten. Der solle ähnlich wie der Datenschutzbeauftragte den Problemfällen nachgehen und politischen Druck machen.

Ampel will Lobbyregister erweitern

SPD, Grüne und FDP haben sich in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, die Regeln für das Lobbyregister zu erweitern. So sollen mehr Interessenvertreter erfasst werden. Außerdem sollen sich künftig alle Lobbyisten eintragen, die Kontakt zu Referenten in den Ministerien haben. Bisher gilt das erst ab der höheren Ebene der Unterabteilungsleiter. Ein unabhängiger Lobbybeauftragter, wie von Transparency und anderen Organisationen gefordert, ist bisher nicht geplant.