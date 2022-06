Lkw-Unfall auf A99: Langer Stau auf Münchner Ostumfahrung

Auf der Autobahn A99, vor der Anschlussstelle Aschheim beim München, sind am frühen Freitagmorgen zwei Lastwagen kollidiert. In dem Bereich hat sich in Richtung A9 ein kilometerlanger Stau gebildet.

Zwei Lkw zusammengestoßen – langer Stau

Ein 57 Jahre alter Lastwagenfahrer hatte wegen eines technischen Problems in einer Nothaltebucht angehalten. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wollte er mit seinem Sattelzuges nach Behebung der Panne aus einer Nothaltebucht zurück auf die Fahrbahn wechseln. Der 55-jährige Fahrer eines nachfolgenden Tanklastzugs fuhr dabei seitlich in den Sattelzug. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Männer in Krankenhäuser.

Die Bergungsarbeiten werden laut Polizei noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Es bildete sich ein Stau, der bis zur A9 zurückreicht.