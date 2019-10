Lkw rammt Autos in Limburg - Polizei warnt vor Spekulationen

Nach dem Aufprall eines Lastwagens auf mehrere Fahrzeuge im hessischen Limburg mit rund einem Dutzend Verletzten hat die Polizei vor Spekulationen über den Hintergrund des Vorfalls gewarnt. Ein Polizeisprecher in Wiesbaden wollte sich nicht zu Medienberichten äußern, wonach der Lkw gekapert wurde und es sich bei dem Vorfall um einen Terror-Anschlag handeln könnte. "An Spekulationen beteiligen wir uns nicht. Wir ermitteln in alle Richtungen. Es gibt mehrere Szenarien", sagte der Sprecher lediglich.

Polizei nach Unfall in Limburg: "Keine Nachrichtensperre"

Ermittler seien vor Ort, unter anderem sei ein Hubschrauber im Einsatz. "Es geht um Übersichtsaufnahmen und eine saubere Ermittlungsarbeit." Der Sprecher widersprach Spekulationen, es herrsche eine "Nachrichtensperre" vonseiten der Behörden. "Gesicherte Erkenntnisse geben wir heraus."

Mindestens zwölf Verletzte in Limburg

Der Lastwagen war an einer Ampel im hessischen Limburg auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren. Rund ein Dutzend Menschen seien dabei leicht und einer schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Lkw wurde nach dem Vorfall am Bahnhof festgenommen.