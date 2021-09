Lkw-Fahrermangel: Großbritannien will Weihnachten retten

Die britische Regierung will mit 5.000 zeitlich befristeten Visa den Mangel an Lkw-Fahrern lindern. 5.500 weitere Visa sollen an Facharbeiter vergeben werden, vor allem in Geflügelbetrieben. Auch hier herrscht ein Mangel an Arbeitskräften. Die Einreisegenehmigungen sollen ab nächsten Monat gelten und dann am 24. Dezember wieder auslaufen.

Einzelhändler sehen Weihnachtsgeschäft in Gefahr

Logistikfirmen, Tankstellenbetreiber und Einzelhändler fordern schon seit Wochen von der Regierung, das Problem rasch anzugehen, um Engpässe an Weihnachten zu vermeiden. Nach sehr schwierigen 18 Monaten wisse er, wie wichtig dieses Weihnachtsfest für sie alle sei, erklärte Verkehrsminister Grant Shapps am Wochenende. Deshalb ergreife man so schnell wie möglich diese Maßnahmen, damit sichergestellt sei, dass die Vorbereitungen wie erwartet liefen.

Mehr einheimische Lkw-Fahrer ausbilden

Zu den Maßnahmen gehört auch, die Zahl der einheimischen Lkw-Fahrer zu erhöhen. Fahrprüfer des Verteidigungsministeriums sollen in den kommenden zwölf Wochen zusätzliche Fahrprüfungen anbieten. Bei der Ausbildung soll zudem das Bildungsministerium mithelfen. Zudem ist vorgesehen, fast eine Million Briefe an Kraftfahrer zu verschicken, die einen Lkw-Führerschein haben, aber gerade nicht fahren. Der britische Verkehrsminister Shapps rief zudem die Unternehmen auf, ihren Beitrag zu leisten und die Arbeitsbedingungen zu verbessern sowie höhere Löhne zu bezahlen.

Tropfen auf dem heißen Stein?

In Großbritannien fehlen Schätzungen zufolge rund 100.000 Lkw-Fahrer. Einige Mineralölkonzerne mussten Tankstellen schließen. Es kommt zu langen Schlangen und Panikkäufen. Daneben gibt es auch Probleme bei der Versorgung mit Lebensmitteln. Unter anderem die restriktive Einwanderungspolitik von Premierminister Boris Johnson hat das Problem verschärft. Zahlreiche ausländische Arbeitskräfte haben die Insel verlassen. Dazu kommt, dass die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie die Ausbildung und Prüfungen neuer Fahrer behindert haben.