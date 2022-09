Liz Truss zur Premierministerin Großbritanniens ernannt

Die bisherige britische Außenministerin Liz Truss ist neue Regierungschefin des Landes. Königin Elizabeth II. bat die 47-jährige Politikerin der Konservativen am frühen Dienstagnachmittag offiziell, als Premierministerin eine Regierung zu bilden. Zuvor hatte der bisherige Amtsinhaber Boris Johnson am Sommersitz der Queen im schottischen Balmoral formal seinen Rücktritt eingereicht.

Johnson hatte nach diversen Skandalen im Juli seinen Rücktritt angekündigt. In einer parteiinternen Wahl setzte sich Truss schließlich gegen den früheren Schatzkanzler Rishi Sunak durch. Sie erhielt gut 81.000 Stimmen von Parteimitgliedern, das ist weniger als ein Hundertstel der Wahlberechtigten in Großbritannien. Nach dem Gewinn des Parteivorsitzes stand Truss auch der Posten der Regierungschefin zu. Es wurde erwartet, dass sie am Dienstagnachmittag ihre erste Rede als Premierministerin halten würde.

Truss will offenbar Energiepreise deckeln

Zu Truss' vordringlichsten Aufgaben gehört die durch den Ukrainekrieg ausgelöste Energiekrise, die Strom und Heizung für viele Menschen in Großbritannien unerschwinglich zu machen droht. Truss hatte im parteiinternen Wahlkampf nicht erklärt, wie sie das Problem angehen will. Britische Medien berichteten, sie wolle die Energiepreise deckeln, was die Steuerzahler 100 Milliarden Pfund (rund 116 Milliarden Euro) kosten werde. Es wurde erwartet, dass Truss am Donnerstag Einzelheiten bekannt gibt.

Johnson: "Bin wie eine dieser Trägerraketen"

Johnson erklärte zum Abschied, seine Politik habe dem Land die wirtschaftliche Stärke gegeben, um den Menschen zu helfen, die Energiekrise zu überstehen. "Ich bin wie eine dieser Trägerraketen, die ihre Aufgabe erfüllt hat", erklärte er, bevor er in ein Auto stieg und seinen Amtssitz in der Londoner Downing Street verließ. "Ich werde nun sanft in die Atmosphäre zurückkehren und unsichtbar in einer abgelegenen und obskuren Ecke des Pazifiks niedergehen."

Der Chef der oppositionellen Liberaldemokraten, Ed Davey, forderte vorgezogene Neuwahlen im Oktober. Truss habe nichts zu ihren Plänen im Kampf gegen die Krisen bei Energiepreisen, dem Gesundheitssystem und anderen Problemen gesagt, während sich die Menschen Sorgen machten. "Angesichts der Tatsache, dass die Menschen wegen ihrer Energierechnungen nicht schlafen können und die Unternehmen wegen der Krise nicht investieren, halte ich das für wirklich falsch", sagte Davey der BBC.

Machtübergabe durch die Queen erstmals in Balmoral

Es war das erste Mal in der 70-jährigen Amtszeit der Königin, dass die Machtübergabe in Balmoral und nicht im Buckingham Palace in London stattfand. Die Zeremonie wurde nach Schottland verlegt, um den Zeitplan auf jeden Fall einzuhalten. Die 96-jährige Queen ist gesundheitlich eingeschränkt, Entscheidungen über ihre Reisen werden meist kurzfristig getroffen.

