Liz Truss wird Nachfolgerin von Premierminister Boris Johnson

Die bisherige Außenministerin Liz Truss wird neue Premierministerin des Vereinigten Königreichs. Die Mitglieder der regierenden Konservativen Partei wählten die bisherige Außenministerin mit mehr als 81.000 Stimmen oder 57 Prozent zu ihrer neuen Vorsitzenden.

Die 47-Jährige setzte sich im internen Wahlkampf gegen den früheren Finanzminister Rishi Sunak durch, der rund 60.000 Stimmen erhielt, wie der Chef des zuständigen Fraktionskomitees, Graham Brady, in London mitteilte.

Ernennung durch die Queen am Dienstag

Truss zieht damit auch in den Regierungssitz Downing Street 10 ein und wird als Parteichefin und Premierministerin Nachfolgerin von Boris Johnson. Dieser hatte Anfang Juli nach zahlreichen Skandalen seinen Rücktritt als Vorsitzender der Konservativen erklärt und angekündigt, dass er auch als Premier abtreten werde, sobald die Partei sich für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin entschieden hat.

Königin Elizabeth II. wird Truss an diesem Dienstag auf ihrem Schloss Balmoral in Schottland zur Premierministerin ernennen. Damit wird Truss die dritte Frau an der britischen Regierungsspitze nach Margaret Thatcher und Theresa May.

"Wir werden liefern", verspricht die neue Regierungschefin

Truss zeigte sich nach ihrer Wahl überzeugt, dass die Ziele ihrer Partei von der Mehrheit der Briten unterstützt würden. Die Tories würden die für 2024 geplante Parlamentswahl gewinnen. "Wir werden liefern, wir werden liefern, wir werden liefern", betonte Truss. Umfragen sehen derzeit allerdings die oppositionelle Labour-Partei deutlich in Führung.

"Kühner Plan" für Steuersenkungen

Punkten will Truss bei den Wählern insbesondere mit Steuersenkungen. Die designierte Premierministerin betonte nach ihrer Wahl durch die Tory-Mitglieder umgehend, sie werde einen "kühnen Plan" für solche Senkungen vorlegen.

Das wichtigste Thema ihres Nachfolge-Duells mit dem Konkurrenten Sunak war die Entlastung der Briten angesichts von Inflation und steigenden Energiekosten gewesen. Sollte sie die parteiinterne Wahl gewinnen, werde sie als Regierungschefin das Problem der steigenden Lebenshaltungskosten binnen einer Woche klären, hatte Truss am Sonntag der BBC gesagt.

Hartes Nachfolge-Duell mit Rishi Sunak

Fraglich ist allerdings, ob Truss es schaffen wird, die Konservative Partei nach dem harten internen Wahlkampf zu einen und genug Unterstützung in der Fraktion der Konservativen zu gewinnen. Dort hatte Ex-Schatzkanzler Sunak mehr Unterstützer.

Der Wettstreit um die Johnson-Nachfolge war zuletzt zu einem Zweikampf zwischen Truss und Rishi Sunak geworden, der mit seinem Rücktritt den Sturz Johnsons eingeleitet hatte. Truss und Sunak hatten sich in mehreren Wahlgängen der Fraktion für die Stichwahl qualifiziert, wobei Truss zunehmend als Favoritin galt.

Härtere Linie gegenüber der EU ist möglich

Truss wird dem rechten Flügel der Partei zugeordnet. Einst eine entschiedene Brexit-Gegnerin, betonte sie zuletzt die Vorteile des EU-Ausstiegs. Bei der Parteibasis - die deutlich älter, männlicher und wohlhabender ist als der Durchschnitt der britischen Bevölkerung - punktete sie mit einer konfrontativen Linie gegenüber der EU und harschen Äußerungen zu Flüchtlingen, Linken, Umweltaktivisten sowie gesellschaftlichen Minderheiten. In der Außenpolitik wird befürchtet, dass Truss den Streit mit der EU um Brexit-Regeln für Nordirland weiter eskaliert.