LIVETICKER Generalbundesanwalt: Tat von Halle war Terror

14.38 Uhr: Generalbundesanwalt informiert über Ermittlungen

Im Auto des mutmaßlichen Täters von Halle sind nach Angaben von Generalbundesanwalt Peter Frank insgesamt vier Kilo Sprengstoff in zahlreichen Sprengvorrichtungen sichergestellt worden. Dem mutmaßlichen Täter Stephan B. werde zweifacher Mord und versuchter Mord in neun Fällen vorgeworfen, sagte Frank in Karlsruhe. Den Anschlag von Halle bezeichnete er als Terror: Der Täter habe sich zum Ziel gesetzt, in der Synagoge ein Massaker anzurichten.

13.54 Uhr: Merkel zeigt sich schockiert

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich am Rande des IG-Metall-Gewerkschaftstags in Nürnberg "schockiert" über den Anschlag in Halle gezeigt. Sie trauere mit den Familien und den Freunden der Angehörigen "in diesen Stunden, die so schmerzlich sind". Sie sei froh um jede Synagoge, die in Deutschland steht. Es gelte weiterhin, gegen Hass und Hetze vorzugehen. Da gebe es keinerlei Toleranz. Merkel appellierte, schon bei der Sprache aufzupassen, dass aus Worten nicht Taten werden.

13.38 Uhr: Seehofer legt an Synagoge in Halle Blumen nieder

13.15 Uhr: Bundespräsident fordert Konsequenzen aus Synagogen-Anschlag

Nach dem Anschlag von Halle hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Solidarität mit der jüdischen Bevölkerung aufgerufen. "Dieser Tag ist ein Tag der Scham und der Schande", sagte Steinmeier bei seinem Besuch am Tatort. Einen solchen "feigen Anschlag" zu verurteilen, reiche nicht. Das Land müsse Verantwortung übernehmen und eine klare Haltung zeigen, so der Bundespräsident nach einem Besuch in der Synagoge. "Die Geschichte mahnt, und die Gegenwart fordert uns."

13.15 Uhr: Opfer sind laut dpa identifiziert

Nach dem Anschlag in Halle sind die erschossenen Opfer laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur identifiziert. Es handele sich um eine 40 Jahre alte Frau aus Halle sowie einen 20 Jahre alten Mann aus Merseburg, meldete dpa unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die Frau war am Mittwochmittag von dem schwer bewaffneten Täter vor der Synagoge erschossen worden, der Mann wenig später in einem nahen Dönerladen. Auf seiner Flucht hatte der mutmaßliche Rechtsextremist auch zwei Menschen verletzt.

12.23 Uhr: Knobloch fordert Polizeischutz für alle jüdischen Einrichtungen

Die frühere Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, hält für alle jüdischen Einrichtungen Polizeischutz für nötig. "Daran darf es keinen Zweifel mehr geben, nirgends in Deutschland", sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd) in München. Wie die Konzepte dazu im Einzelnen aussehen sollen, müssten die jeweiligen Experten vor Ort klären, fügte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern hinzu.

12.20 Uhr: Bundespräsident Steinmeier besucht Synagoge in Halle

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen Tag nach dem Anschlag in Halle den Tatort besucht. Er trug einen Kranz zu der Synagoge. Steinmeier kam in Begleitung von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

11.54: Generalbundesanwalt will Haftbefehl beantragen

Die Bundesanwaltschaft will noch heute beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den mutmaßlichen Attentäter von Halle stellen. Das teilte die Behörde mit. Der Beschuldigte Stephan B. war am Mittwoch vorläufig festgenommen worden.

11.32 Uhr: Zusätzlicher Polizeischutz vor bayerischen Synagogen

Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle/Saale hat die Polizei ihre Präsenz vor jüdischen Einrichtungen im Freistaat erhöht. Die Bewachung durch die Polizei sei bis auf Weiteres verstärkt worden, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Der Schutz jüdischer Einrichtungen habe einen sehr großen Stellenwert. "Die Schutzmaßnahmen richten sich nach der jeweiligen Gefährdung und den tatsächlichen Schutzerfordernissen."

11.23 Uhr: Pressekonferenz der Ermittler am Nachmittag

Die Bundesanwaltschaft will am frühen Nachmittag ihre bisherigen Ermittlungsergebnisse zu dem Anschlag bekanntgeben. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft kündigte für 14.30 Uhr eine Pressekonferenz an.

11.04 Uhr: Herrmann attackiert "geistigen Brandstifter" Höcke

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) greift nach dem Anschlag von Halle die AfD scharf an, speziell deren thüringischen Landeschef Björn Höcke. Im Landtag bezeichnete er ihn als einen der schlimmsten geistigen Brandstifter in puncto neuer Antisemitismus in Land. Wer die Erinnerung an nationalsozialistische Judenvernichtung beseitigen wolle, der wolle offensichtlich den Massenmord verharmlosen. Wer aus der Geschichte nichts gelernt habe, sei eine Gefahr für die Zukunft.