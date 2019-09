Live: Brexit-Showdown im britischen Parlament

14.07 Uhr: Johnson für Neuwahlen am 15. Oktober

Der britische Premierminister Boris Johnson hat Oppositionsführer Jeremy Corbyn aufgefordert, sich auf Neuwahlen Mitte Oktober einzulassen. "Diese Regierung wird dieses Land am 31. Oktober aus der Europäischen Union führen und es gibt nur eins, was diesem im Weg steht, das ist das Kapitulations-Gesetz des Oppositionsführers", sagte Johnson in einer Fragestunde des Parlaments. Deshalb fordere er Labour-Chef Corbyn auf, die Wähler am 15. Oktober mittels einer Wahl ihre Meinung äußern zu lassen. Johnson ist auf die Zustimmung der Opposition angewiesen, um eine Neuwahl auszulösen. Denn dafür ist eine Zweidrittelmehrheit im Parlament nötig.