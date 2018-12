Livestream: Die Kandidaten für die Merkel-Nachfolge

Mit seinen 38 Jahren ist der Bundesgesundheitsminister deutlich jünger als seine beiden Kontrahenten. Jens Spahn profilierte sich in den vergangenen Jahren als Stimme vieler Merkel-Unzufriedener in der Partei, unter anderem mit markig-konservativen Äußerungen zu Themen wie Zuwanderung oder Recht und Ordnung. Kürzlich sorgte er mit dem Vorschlag für Wirbel, dass die CDU auf ihrem Parteitag über eine Zustimmung zum UN-Migrationspakt abstimmt. In der CDU löste das teils deutliche Kritik aus.

Der Münsterländer hat eine steile Politkarriere hingelegt: Mit nur 22 Jahren wurde der Bankkaufmann und Politologe erstmals in den Bundestag gewählt. Dort machte er sich erst als Gesundheitsexperte einen Namen, dann auch in der Finanzpolitik. 2015 wurde er unter dem damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble Staatssekretär, in der neuen Großen Koalition machte Merkel ihren Widersacher zum Gesundheitsminister. Spahn gilt von den drei Kandidaten als Außenseiter.