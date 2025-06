Polizei-Großeinsatz in Graz

10.06.2025, 15:07 Uhr Livebeitrag

Live um 16 Uhr: Schüsse an Grazer Schule - Was wir bisher wissen

In der österreichischen Stadt Graz sind an einer Schule Schüsse gefallen. Es gibt mehrere Tote, wie die Polizei bestätigte, darunter sei auch der Täter. Die Lage sei inzwischen gesichert. Was wir bisher wissen - dazu BR24 hier im Livestream.