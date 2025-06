Live um 13.30 Uhr: USA und Israel gegen den Iran: Was wir wissen

Die USA haben in den erst vor kurzem eskalierten Konflikt Israels mit dem Iran eingegriffen und in der Nacht zu Sonntag Atomanlagen in der Islamischen Republik attackiert. Was hinter den Angriffen steht, wie Israel und Iran reagieren und wie es nun weitergeht – die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist passiert?

Die US-Luftwaffe griff die drei wichtigsten iranischen Atomanlagen Fordo, Natans und Isfahan an – unter anderem mit bunkerbrechenden Bomben. Die iranische Atomenergiebehörde bestätigte die Attacken und die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete, dass ein Teil des Bereichs um die Uran-Anreicherungsanlage Fordo beschädigt worden sei.

Was sagt Trump zum Angriff?

Der US-Präsident nannte die Angriffe "sehr erfolgreich". Dabei seien die wichtigsten nuklearen Anreicherungsanlagen des Iran – entgegen dessen Darstellung – "vollständig und total zerstört worden", so Trump in einer Fernsehansprache. Das tatsächliche Ausmaß der Schäden ist bisher unklar. Trump drohte dem Iran mit Luftangriffen auf weitere Ziele, sollte das Land nun keinen Frieden schließen.

Wie reagiert der Iran?

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi reagierte mit scharfen Worten auf die US-Angriffe, sie seien "empörend". Sein Land behalte sich alle Optionen für seine Selbstverteidigung vor, erklärt Araghtschi auf X und droht damit, dass die Attacken "dauerhafte Konsequenzen" haben würden. Einzelheiten nannte er dabei nicht.

Der Iran setzte am Sonntag seine Angriffe gegen Israel fort; israelische Medien berichten unter anderem von Einschlägen in Tel Aviv und der Hafenstadt Haifa. Bei den jüngsten Angriffen seien nach Angaben Israels mehr als 80 Menschen verletzt worden.

Was sagt Israel?

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lobte die Militäroffensive der USA als "mutige Entscheidung" von historischer Tragweite. Dies sei ein Wendepunkt, der zu Frieden und Wohlstand im Nahen Osten führen könne. Der US-Angriff sei in Abstimmung zwischen ihm und Trump sowie zwischen den Armeen beider Länder erfolgt, sagte der israelische Regierungschef weiter.

Was sind die internationalen Reaktionen?

UN-Generalsekretär António Guterres bewertete den US-Militäreinsatz gegen den Iran als gefährliche Eskalation und eine direkte Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit. Er rief zur Deeskalation auf und betonte, es gebe keine militärische Lösung. Der einzige Weg sei die Diplomatie.

Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas rief alle beteiligten Parteien zur Zurückhaltung auf – und zur Rückkehr an den Verhandlungstisch. Die EU-Außenminister würden am Montag über die Lage im Nahen Osten beraten. Auch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) setzte für Montag "angesichts der dringenden Situation im Iran" eine Krisensitzung an.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) rief am Sonntagmorgen das Sicherheitskabinett der Bundesregierung ein.

Wie ist die Stimmung in den USA?

Der US-Kongress reagiert gespalten auf Trumps Militäroffensive. Mehrere prominente Republikaner stellten sich hinter seine Entscheidung, doch auch unter den Republikanern gab es Kritik: "Das ist nicht verfassungskonform", sagte der Abgeordnete Thomas Massie.

Scharfe Kritik kam auch von den Demokraten. Ihr Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, erklärte, Trump riskiere die Verwicklung Amerikas "in einen potenziell katastrophalen Krieg im Nahen Osten". Zudem habe er versäumt, die Erlaubnis des Kongresses für den Einsatz einzuholen.

Welche Folgen hat der Angriff auf das iranische Atomprogramm?

Nach Angaben seiner Atomenergiebehörde will der Iran seine nuklearen Aktivitäten trotz der US-Angriffe fortsetzen. Wie stark die Anlagen zerstört sind, ist bisher unklar.

Nicole Deitelhoff, Leiterin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung, sagte bei Tagesschau24: "Der Iran fährt seit mehreren Jahrzehnten sein Atomprogramm, das heißt: Er kann solche Anlagen wieder aufbauen. Im Grunde genommen: Um das iranische Atomprogramm zu beenden, brauchen wir ein verlässliches Abkommen."

Wie könnte es jetzt weitergehen?

Die weitere Entwicklung in dem Konflikt hängt nach Einschätzung von ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann stark von Irans Reaktion ab. Klar sei: Iran werde nicht während laufender Militäroffensiven verhandeln, das habe das Land bereits bei den Gesprächen in Genf klargemacht.

Es wirke so, als denke Trump, dass mit dem Angriff auf die Atomanlagen der Kriegseintritt der USA schon wieder erledigt sei – doch das sei sehr unwahrscheinlich, so Nicole Deitelhoff bei Tagesschau24. "Wir müssen davon ausgehen, dass der Iran in der einen oder anderen Weise reagieren wird, und dazu gehören Möglichkeiten wie der Angriff auf US-Militärbasen in der Region."

