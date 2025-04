Live um 11 Uhr: Run aufs Weltall – Alexander Gerst im Gespräch

"Der ungehinderte Zugang zum Weltraum ist strategisch entscheidend – nur wer ins All gelangt, kann es auch nutzen". Das sagte der geschäftsführende Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) anlässlich des erfolgreichen Starts der "Spectrum"-Rakete von Isar Aerospace.

Das bayerische Start-Up-Unternehmen hatte am Sonntag erstmals eine orbitale Trägerrakete von Kontinentaleuropa aus abheben lassen. Zwar war die Rakete kurz nach dem Start in Norwegen explodiert, sie lieferte aber trotzdem wertvolle Daten.

Wie läuft die Arbeit auf der Internationalen Raumstation ISS ab? Wie gelingt es Europa, in der Raumfahrt unabhängiger von den USA zu werden? Über die aktuellen Entwicklungen im Weltall sprechen wir mit dem Astronauten Alexander Gerst um 11 Uhr bei BR24live. Der Livestream ist eingebettet direkt über diesem Artikel.

Neuer Run aufs Weltall?

Überhaupt ist das Weltall gerade in aller Munde. Zum ersten Mal befindet sich eine Frau aus Deutschland im Weltraum. Rabea Rogge aus Berlin ist an Bord einer Space-X-Kapsel von Florida aus ins All gestartet. Und Elon Musk macht mit dem Infragestellen seiner Ukraine-Unterstützung deutlich, wie wichtig europäische Autonomie im Weltall werden könnte.

Zudem hatte Musk auf der Plattform X angekündigt, dass es an der Zeit sei, mit einem "Deorbiting" der Raumstation ISS zu beginnen, die Station also aus dem All zu holen. "Sie hat ihren Zweck erfüllt. Es gibt nur noch wenig zusätzlichen Nutzen. Lasst uns zum Mars gehen", behauptet Musk.

Der bisherige Plan sah vor, dass die ISS von den Ländern USA, Japan, Kanada und der Europäischen Weltraumagentur (ESA) bis 2030 weiterbetrieben wird. Wie konkret das Vorhaben der USA bereits ist, die Zusammenarbeit auf der ISS früher zu beenden, ist unklar.

Gerst hält deutschen Rekord für längsten Weltraumaufenthalt

Alexander Gerst ist momentan vermutlich der bekannteste deutsche Astronaut. Der 49-jährige ist Geophysiker und Vulkanologe. Zweimal war er auf der internationalen Raumstation, insgesamt 362 Tage. Einige Zeit lang hatte er sogar das Kommando. Gerst hält damit den deutschen Rekord für den längsten Aufenthalt im All.