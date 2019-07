Live: Seehofer äußert sich zu Tötung von Bub in Frankfurt

Nach dem Tod eines vor einen Zug gestoßenen Kindes in Frankfurt am Main wird über die Sicherheit an deutschen Bahnhöfen disktuiert. Politiker und Polizeigewerkschafter schlugen mehr Sicherheitsmaßnahmen und eine stärkere Präsenz der Polizei vor. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) unterbrach seinen Urlaub, um sich "angesichts mehrerer schwerwiegender Taten in jüngerer Zeit" in Berlin mit den Chefs der Sicherheitsbehörden beraten.

Die Ergebnisse will der CSU-Politiker ab 15 Uhr auf einer Pressekonferenz vorstellen. Laut einem dpa-Bericht soll es dabei neben der Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof auch um Angriffe und Drohungen gegen Vertreter der Linkspartei gehen, um Bombendrohungen gegen Moscheen sowie den rassistisch motivierten Angriff auf einen Eritreer im hessischen Wächtersbach.

Vor einen einfahrenden ICE gestoßen

Ein achtjähriger Junge war im Frankfurter Hauptbahnhof von einem Mann vor einen einfahrenden ICE gestoßen und so getötet worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest - einen verheirateten Familienvater. "Er soll seit 2006 in der Schweiz leben, er soll verheiratet sein und Vater von drei Kindern sein", sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft. Der Mann war mit eritreischer Staatsbürgerschaft im Besitz einer sogenannten Niederlassungsbewilligung. Diese wird Ausländern in der Schweiz nach einem Aufenthalt von fünf oder zehn Jahren im Land ausgestellt.

Seehofer warnt vor vorschnellen Bewertungen

In einer ersten Reaktion äußerte sich Seehofer "tief bestürzt" über die Tat, die er "auf das Schärfste" verurteilte. "Der Täter wird für die Tat mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zu Verantwortung gezogen werden", sagte der Bundesinnenminister, warnte aber auch vor vorschnellen Bewertungen des Geschehens. Die Hintergründe müssten zunächst aufgeklärt werde.