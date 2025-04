Live 16 Uhr: Taurus für die Ukraine? Die Pläne von Schwarz-Rot

Der russische Angriff auf die ostukrainische Stadt Sumy mit mehr als 30 Toten und über 100 Verletzten hat für weltweites Entsetzen gesorgt. Der voraussichtlich neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verurteilte den Angriff als "schweres Kriegsverbrechen". Während sich Helfer um Opfer bemühten, solle es eine zweite Angriffswelle gegeben haben. "Das ist an Perfidie nicht mehr zu überbieten", so Merz in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Aus Moskau hieß es, die Raketen hätten ukrainischen Militärs gegolten.

Was steht im Koalitionsvertrag zur Unterstützung der Ukraine und welche Pläne hat Schwarz-Rot im Bezug auf die Verteidigung? Darüber sprechen wir ab 16 Uhr bei BR24 unter anderem mit Sicherheitsexpertin Claudia Major.

Taurus an Ukraine liefern?

Merz hatte sich in der Vergangenheit offen für eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gezeigt, der scheidende Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte das aber abgelehnt. Merz bekräftigte nun: "Nicht, dass wir selbst in diesen Krieg eingreifen, sondern dass wir die ukrainische Armee mit solchen Waffen ausrüsten."

Er habe immer gesagt, dass er das nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern tun würde. Und die Partner lieferten bereits. "Die Briten tun das, die Franzosen tun das, die Amerikaner tun es ohnehin", so der CDU-Politiker. Die ukrainische Armee müsse raus aus der Defensive.

Beratungen der Außenminister

Die EU-Außenminister beraten derzeit in Luxemburg über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg. Am Rande des Treffens begrüßte Chefdiplomatin Kaja Kallas Merz Pläne. "Wir müssen mehr tun, damit die Ukraine sich selbst verteidigen kann und die Zivilisten nicht sterben müssen". Der Kreml reagierte prompt: eine Taurus-Lieferung an die Ukraine wäre eine "weitere Eskalation".

Im kürzlich vorgestellten Koalitionsvertrag von Union und SPD geht es zwar auf fast vier Seiten um Verteidigungspolitik. Doch die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern wird nicht erwähnt.

Wehrdienst nach schwedischem Modell

In ihrem Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD auf einen "neuen attraktiven Wehrdienst" nach schwedischem Vorbild geeinigt. Dieser soll "zunächst auf Freiwilligkeit" basieren. Die Union hatte ursprünglich eine Rückkehr zur Wehrpflicht verlangt.

Geht es nach Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), sei das entsprechende Gesetz weitgehend vorbereitet und könne noch dieses Jahr in Kraft treten. Sein Ministerium könne "zügig einen Entwurf vorlegen". Darin steht, dass alle 18-Jährigen einen Fragebogen zugeschickt bekommen sollen. Männer müssen ihn ausfüllen, für Frauen ist das freiwillig.

Was soll sich darüber hinaus bei der Bundeswehr ändern? Wer soll das alles bezahlen? Eine Einordnung liefert BR-Hauptstadtkorrespondet Björn Dake.