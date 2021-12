Lira-Absturz: Inflationsrate in der Türkei steigt auf 21 Prozent

In der Türkei ist die Inflationsrate deutlich über die Marke von 20 Prozent geklettert. Mit dem vierten Anstieg in Folge erreichte die Teuerungsrate im November 21,3 Prozent, wie das türkische Statistikamt in Ankara mitteilte. Zuletzt hatte die Inflationsrate Anfang 2019 über der Marke von 20 Prozent gelegen. Im Vormonat hatte sie 19,9 Prozent betragen.

Hohe Preise für Lebensmittel

Getrieben wurde der Anstieg vor allem durch höhere Preise für Lebensmittel. Diese waren im November in der Türkei etwa 27 Prozent teurer als vor einem Jahr. Die Erzeugerpreise legten sogar um 54,6 Prozent zu. Die hohe Inflation schmälert die Einkünfte und Ersparnisse der Türken, was viele Haushalte in Bedrängnis bringt. Vor vielen Wechselstuben, die es an jeder Ecke gibt, bilden sich lange Schlangen - Türken, die in Lira bezahlt werden, tauschen ihr Gehalt sofort in Euro oder Dollar.

Schlangen an den Brotständen

Auch an den Ständen für staatlich subventioniertes Brot stehen immer mehr Menschen an. Die türkische Satire-Zeitschrift "LeMan" veröffentlichte kürzlich ein Heft, auf dem ausgemergelte Menschen in einer Schlange stehen - im Hintergrund sind Sicherheitskräfte zu sehen. Unerlaubte Zusammenkünfte seien verboten, warnte ein Mann. "Das ist die Schlange für Brot", antwortet ein anderer.