Linksjugend: Weitere Fälle sexueller Übergriffe bei der Linken?

Die Vorwürfe von Nötigung und sexuellen Übegriffen innerhalb der Linken in Hessen weiten sich aus: Inzwischen gibt die der Partei verbundene Linksjugend Solid an, dass sich weitere Betroffene mutmaßlicher Übergriffe gemeldet haben. Solid-Bundessprecherin Sarah Dubiel sprach am Sonntag auf Anfrage von mehr als 20 weiteren mutmaßlich Betroffenen aus mehreren Landesverbänden.

Linksjugend: mehr als 20 weitere Opfer von Übergriffen

Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" über entsprechende Vorwürfe von zehn Männern und Frauen aus der Partei in Hessen berichtet. Die Betroffenen beklagen Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch und eine toxische Machokultur. Es gebe verschiedene Dokumente, die derlei Vorfälle belegen, so der Bericht. "Spiegel Online" berichtete im Anschluss über weitere mutmaßliche Fälle.

Hessen-Linke will "neutrale" Vertrauenspersonen einsetzen

Der geschäftsführende Landesvorstand der Linken in Hessen hatte am Samstag bestätigt, seit Ende November 2021 über die Vorwürfe informiert gewesen zu sein. Man habe daraufhin Gesprächsangebote an Betroffene gemacht und einen Verhaltenskodex beschlossen. Am Samstag hatte die Partei zudem angekündigt, bis nach Ostern "neutrale" Vertrauenspersonen ohne Ämter oder Funktionen innerhalb der Partei einzusetzen, die Ansprechpartner sein sollen.

Sprecherin der Linksjugend Dubiel kritisiert Reaktion der Partei

Solid-Bundessprecherin Sarah Dubiel kritisert den Kurs ihrer Partei als unzureichend: Die Maßnahmen kämen zu spät und seien außerdem rein präventiv. Eine unabhängige Vertrauensstelle sei bereits seit langem gefordert worden. Es sei eine Blamage, dass diese jetzt erst etabliert werde. Außerdem brauche es für diese Aufgabe professionell geschulte Ansprechpartner. "Die Partei muss jetzt Geld in die Hand nehmen, sowohl zur Aufarbeitung als auch für Ansprechpersonen zu potenziellen weiteren Fälle", so Dubiel.