Linken-Politiker Bartsch fordert europäische Friedensinitiative

Bartsch kritisiert Schwarz-Weiß-Denken

Linken-Politiker Bartsch kritisierte eine Verengung des Meinungsdiskurses in der Debatte um die richtige Linie im Ukraine-Konflikt. Die Menschen würden nur noch in "Putinversteher" und "Kriegstreiber" aufgeteilt. Es müsse möglich sein, diesen Diskurs wenigstens führen zu können. Da wünsche er sich mehr Nachdenklichkeit, so Bartsch.

Bartsch: Vereinnahmung von Wagenknecht durch AfD "absurd"

Angesprochen auf seine Parteikollegin Sahra Wagenknecht, die vergangene Woche gemeinsam mit Alice Schwarzer und anderen Mitstreitern zu einer großen Demonstration gegen westliche Waffenlieferungen in Berlin aufgerufen hatte, stellte Bartsch klar, dass eine Vereinnahmung von Wagenknecht durch die AfD absurd sei. Wagenknecht habe zwar in der Migrationspolitik eine abweichende Meinung von der Linken, aber eine Nähe zur AfD sehe er in keiner Weise. Und auch beim von Wagenknecht und Schwarzer veröffentlichten "Manifest für den Frieden" habe kein einziges AfD-Mitglied zu den Erstunterzeichnern gehört.

