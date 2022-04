Linken-Co-Chefin Hennig-Wellsow gibt auf

Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow hat am Mittwoch ihren Rücktritt erklärt. In einer auf ihrer Webseite veröffentlichten Erklärung nannte Hennig-Wellsow drei Gründe für ihren Rücktritt: Ihre "private Lebenssituation", den "Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen" sowie die dringend notwendige Erneuerung der Partei, für die "neue Gesichter" nötig seien. Den Rücktritt vollziehe sie "mit sofortiger Wirkung", schrieb sie.

"Zu wenig geliefert"

"Wir haben zu wenig von dem geliefert, was wir versprochen haben", erklärte Hennig-Wellsow. "Ein wirklicher Neuanfang ist ausgeblieben. Eine Entschuldigung ist fällig, eine Entschuldigung bei unseren Wählerinnen und Wählern, deren Hoffnungen und Erwartungen wir enttäuscht haben."

Hennig-Wellsow zog ein vernichtendes Fazit des aktuellen Zustands der Linkspartei: "Das Versprechen, Teil eines Politikwechsels nach vorn zu sein, konnten wir aufgrund eigener Schwäche nicht einlösen", schrieb sie. "Zu wenige Menschen glaubten uns, dass wir bereit und in der Lage wären, dieses Land aktiv gestaltend zum Besseren zu verändern."

Spätestens am Abend der Bundestagswahl im September 2021 wurde klar: Die Linke steckt in einer der tiefsten Krisen ihrer Geschichte. Sie scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde und schaffte es nur noch über Direktmandate in den Bundestag. Ein tiefer Schlag. Und es folgten weitere: Bei der Landtagswahl im Saarland im März sackte die Linke um rund zehn Prozentpunkte ab und verpasste den Wiedereinzug ins Landesparlament.

Hennig-Wellsow übt Selbstkritik

Die Linken-Politikerin äußerte in ihrer Erklärung auch Selbstkritik: Sie habe ihr Ziel, eine Erneuerung der Linken anzustoßen, nicht erreichen können. "Ich weiß um die vermeidbaren Fehler, die ich selbst gemacht habe", schrieb sie. "Ich weiß auch, dass ich es nicht ausreichend vermocht habe, diejenigen zu überzeugen, die mit Erneuerung vor allem die Angst vor dem Verlust des Vertrauten, der Gewissheiten verbinden." Mit Blick auf ihre "private Lebenssituation" schrieb Hennig-Wellsow, sie habe einen achtjährigen Sohn, "der mich braucht, der ein Recht auf Zeit mit mir hat".

Des weiteren schrieb sie, die nötige Erneuerung der Partei brauche "neue Gesichter, um glaubwürdig zu sein: Die Linke hat es verdient, von Menschen geführt zu werden, die unseren Anhänger:innen und Mitgliedern wieder Mut machen."

Zudem kritisierte sie, dass der "Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen eklatante Defizite unserer Partei offen gelegt" habe. "Ich entschuldige mich bei den Betroffenen und unterstütze alle Anstrengungen, die jetzt nötig sind, um aus der Linken eine Partei zu machen, in der Sexismus keinen Platz hat."

Missbrauchsskandal und Führungskrise: Themen bei Krisensitzung am Abend

Zuletzt hatte ein Skandal um mutmaßlichen sexuellen Missbrauch die Partei erschüttert. Mehrere Männer und Frauen erhoben Vorwürfe gegen den hessischen Landesverband. Sie beziehen sich auch auf die Zeit, in der die jetzige Co-Vorsitzende Janine Wissler Fraktionschefin der Partei im hessischen Landtag war.

Mit der Affäre, bei der es auch um ein mögliches Fehlverhalten von Wisslers Ex-Partner geht, wollte sich der Parteivorstand auf einer Krisensitzung am Mittwochabend befassen.

Linken-Co-Chefin Wissler schweigt

Wissler äußerte sich am Mittwoch zunächst nicht zum Rücktritt ihrer Co-Chefin. Ein Sprecher der Partei sagt der Nachrichtenagentur dpa schließlich, dass selbst Wissler nichts vom Rücktritt gewusst habe und ebenso überrascht worden sei. Auch sonst heißt es aus Parteikreisen, man habe über Twitter vom Rücktritt Hennig-Wellsows erfahren.

Der Rückhalt für die verbleibende Parteichefin Wissler sei aber sehr groß, betont der Sprecher. Wie es weitergeht, will die Linken-Spitze bei einer Krisensitzung am Abend besprechen. Eigentlich sollte es dabei um die Missbrauchsvorwürfe gehen. Jetzt wird auch diskutiert, ob beim Parteitag im Juni der Parteivorstand neu gewählt wird. Diesen Vorschlag will Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler machen, teilte er per Twitter mit.

Hennig-Wellsow wird an der digitalen Sitzung schon nicht mehr teilnehmen.