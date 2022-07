Linken-Co-Chef Schirdewan: Einmalzahlung "Schnapsidee"

Die Leute wüssten kaum noch, wie sie am Ende des Monats ihre Stromrechnung begleichen sollen, sagte der neue Co-Parteichef der Linken, Martin Schirdewan, im BR24-Interview der Woche. Hinzu kämen explodierende Lebensmittelpreise und steigende Mieten.

Forderung nach weiteren Entlastungen – aber Ablehnung der Einmalzahlung

Nach Schirdewans Worten handelt es sich um "urlinke Themen". Er fordert, die Menschen noch stärker zu entlasten – zum Beispiel in Form eines "sozialen Klimabonus" von 125 Euro pro Monat für Haushalte mit geringem Einkommen oder durch ein Grundkontingent für Gas und Strom. Nach den Vorstellungen der Linken soll ein solches Grundkontingent zumindest günstig oder sogar kostenfrei sein.

Eine weitere Einmalzahlung für Beschäftigte, wie sie aus den Reihen der SPD vorgeschlagen wurde, lehnt Schirdewan ab. Er spricht von einer "Schnapsidee". Es könne nicht sein, dass sich die Arbeitgeber mit einem Einmalbetrag aus ihrer Verantwortung "herauskaufen", sagt Schirdewan. Zudem sieht er die Gefahr, dass die Regierung in die Tarifautonomie eingreifen könnte.

Schirdewan: Gewerkschaften sollen deutlich mehr Lohn verlangen

Gerade angesichts der Preisentwicklung sollten die Gewerkschaften aus Schirdewans Sicht ein deutliches Lohnplus fordern, um die Kaufkraftverluste von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszugleichen.

Am kommenden Montag wollen sich Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften im Kanzleramt treffen – der Auftakt der sogenannten konzertierten Aktion. Die Bundesregierung will erreichen, dass Beschäftigte finanziell stärker unterstützt werden, ohne dass die Inflation weiter angeheizt wird.

Zentrale Aufgabe: Partei zu Geschlossenheit führen

Schirdewan wurde beim Parteitag der Linken in Erfurt vergangene Woche zum neuen Co-Chef gewählt. Der 46-jährige Europa-Abgeordnete wird die Partei zusammen mit Janine Wissler führen, die in Erfurt wiedergewählt worden war. Als zentrale Aufgabe sieht Schirdewan, dass die Partei künftig geschlossen nach außen auftritt. In den vergangenen Monaten hatte die Linke immer wieder durch Vielstimmigkeit auf sich aufmerksam gemacht – beispielsweise im Streit über den Umgang mit dem russischen Regime.

Schirdewan zeigte sich zuversichtlich, dass der Partei künftig ein geschlossenes Auftreten gelingen werde. "Ich habe das Gefühl, dass alle verstanden haben, dass wir jetzt gemeinsam den Karren aus dem Dreck ziehen wollen. Und zwar in eine Richtung", betonte Schirdewan. Die Linke befände sich in einer schwierigen Situation, viele der Probleme seien allerdings hausgemacht. "Und deshalb bin ich optimistisch, dass es uns gelingt, aus der Krise auch wieder herauszufinden", sagte Schirdewan.

"Scharfes linkes Profil" für die Oppositionsarbeit

Trotz der Kritik, dass eine halbe Erneuerung der Partei nicht reiche, um die Krise zu bewältigen, betonte Schirdewan die Stärke der neuen Doppelspitze. Man habe das Vertrauen der Partei und wolle sich nun gemeinsam mit den Mitgliedern darum kümmern, wieder "klare linke Politik, klare sozialistische Politik umzusetzen". Das "scharfe linke Profil" brauche es auch, um eine "klare Oppositionspolitik gegenüber der Ampelkoalition" zu betreiben, so Schirdewan.