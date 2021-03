Linken-Chefin Janine Wissler will "selbstverständlich" regieren

Eine Woche nach dem Parteitag der Linken ruckelt sich die neue Parteiführung zusammen. Viel wurde diskutiert, ob die Wahlen zum Vorstand einen Linksruck für die Partei bedeuten. Einige Kandidaten aus dem gemäßigten Reformerlager waren mit ihren Bewerbungen für Spitzenpositionen in der Linken gescheitert. Janine Wissler sieht die Partei aber nicht auf dem Weg in die Fundamentalopposition.

Regieren geht über Inhalte

Sie wolle selbstverständlich regieren, sagt Janine Wissler. Wenn es nach der Bundestagswahl für eine Mehrheit von SPD, Grüne und Linken reiche, seien alle drei Parteien in der Verantwortung, auch ernsthaft über Inhalte zu reden. In der Frage von Bundeswehreinsätzen und Waffenexporten gebe es auch bei SPD und Grünen Stimmen, die diese ablehnen. Wissler möchte das Bild von der neuen Doppelspitze übermalen, in dem sie als Fundamentallinke und ihre Co-Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow als Pragmatikerin gezeichnet werden.

Die Parlamentarierin und der Druck der Straße

Janine Wissler versucht bereits seit ein paar Wochen, mit den Klischees über sie aufzuräumen. Als ehemaliges Mitglied des Netzwerks Marx.21 hat sie den Ruf einer Trotzkistin, mit der kein Staat zu machen ist. Regieren könne man mit solchen Leuten nicht, sie verabscheuten doch sogar den Parlamentarismus, lautet die Kritik. Wissler sieht das anders: Bestimmte Bewegungen seien erst möglich gewesen, weil der Druck von der Straße in die Parlamente getragen worden sei: etwa von der Anti-Atomkraft-Bewegung, der Frauenbewegung oder von den Fridays-for-future-Demonstrationen.

Im hessischen Landtag galt Janine Wissler als brillante Rednerin, die fraktionsübergreifend beliebt ist. Die Landtags-Fraktionschefin hat übrigens bereits zweimal über Regierungsmöglichkeiten verhandelt. Einmal ging es um die Tolerierung von Rot-Grün durch die Linke, einmal um ein rot-rot-grünes Bündnis. Beide Konstellationen scheiterten nicht an der Linken.

Marathon in Berlin?

Janine Wissler ist passionierte Läuferin. Den Marathon in Frankfurt am Main habe sie auch schon geschafft, erzählt Wissler. Sie habe lange dafür gebraucht, aber sie sei ins Ziel gekommen. Ihre Zeit will sie nicht verraten. In Berlin stehe nun ein politischer Marathon an. Ob der sportliche in Berlin im Herbst stattfinden kann, lässt sich aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht sagen.