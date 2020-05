Ramelow-Pläne: Linken-Chef Riexinger äußert sich zurückhaltend

Bundespolitiker der Linken fordern Abkehr des "Lockerungswettlaufs"

In der Debatte um die geplanten Corona-Lockerungen in Thüringen hat auch der Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, das Vorgehen der Ministerpräsidenten der Länder kritisiert. "Kein Lockerungswettlauf", forderte Bartsch im ARD-"Morgenmagazin" am Dienstag. Dieser Dominoeffekt sei eingetreten, als die Ministerpräsidenten nicht mehr mit der Kanzlerin gemeinsam agiert hätten, und das seien andere als der thüringische Ministerpräsident Ramelow gewesen, erklärte Bartsch.

Bartsch unterstützt Ramelow-Kurs

Bartsch verteidigte allerdings Ramelows Vorhaben. Dieser und auch Sachsens CDU-geführte Regierung wollen wegen landesweit niedriger Ansteckungszahlen vom 6. Juni anstatt landesweiter Regeln nur noch lokale Einschränkungen – abhängig von der Lage in den jeweiligen Kommunen. Man müsse sich immer wieder ansehen, was real passiert und dann Schlussfolgerungen ziehen, sagte Bartsch. "Es wird selbstverständlich nicht nur Gebote von der Landesebene, sondern auch klare Anweisungen in den einzelnen Kreisen geben, und das finde ich richtig so."