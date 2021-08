Linken-Bundesabgeordnete Remmers ist tot

"Tief in der Arbeiterklasse verwurzelt"

Remmers saß als Verkehrsexpertin für den nordrhein-westfälischen Wahlkreis Gelsenkirchen im Bundestag.

"Ingrids Herz schlug immer für diejenigen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren sind. Tief in der Arbeiterklasse verwurzelt, war ihr die enge Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, Arbeitsloseninitiativen und Sozialverbänden wichtig", schrieben die NRW-Bundestagsabgeordneten in einem gemeinsamen Nachruf.

Linke: "Wir sind tief erschüttert"

Trotz wiederholter Schicksalsschläge durch schwere Erkrankungen habe sie sich zurück ins Leben gekämpft, so die Abgeordneten weiter: "Wir sind tief erschüttert, dass sie all das, was sie noch vorhatte, nun nicht mehr erleben wird."

Mit Material der dpa