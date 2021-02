Parteitag: Linke wählt neue Führung

Eigentlich wollten Katja Kipping und Bernd Riexinger den Führungsstab schon viel früher abgeben. Aber im Juni 2020 wäre kurz nach der ersten Corona-Welle eine Präsenzveranstaltung mit 600 Delegierten, hunderten Gäste und Journalisten viel zu unsicher gewesen. Wie die CDU auch entschloss sich die Linke am Ende zu einem Online-Parteitag mit ähnlichem Prozedere. Auch die Linke muss die neue Führung noch einmal per Briefwahl bestätigen. Und so treffen sich am Wochenende in Berlin nur die engste Parteispitze und die Kandidierenden.

Erstmals eine weibliche Doppelspitze

Wenn der Plan aufgeht, dann wird die Linke künftig von Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow geführt. Es gibt zwei noch zwei weitere Kandidaten, die sich für das Amt der Parteivorsitzenden bewerben. Die beiden Männer gelten jedoch als chancenlos.

Laut Statut muss die Parteispitze mit mindestens einer Frau besetzt sein. Ein ungeschriebenes Gesetz der Linken verlangt außerdem die Aufteilung der Parteispitze in Ost und West.

Janine Wissler – Westfrau ohne Regierungserfahrung

Die 39-jährige Janine Wissler aus Hessen gilt als großes politisches Talent. Wissler ist durch ihr freundliches Wesen sehr beliebt, sie spricht druckreife Sätze und gilt als eine der besten Rednerinnen im hessischen Landtag. Verortet ist sie auf der sehr linken Seite in der Linken.

Nachdem sie ihren Hut für den Parteivorsitz in den Ring geworfen hatte, trat sie aus dem Parteinetzwerk Marx.21 aus. Dieses lehnt Regierungsbeteiligungen der Linken kategorisch ab und wird außerdem vom Bundesamt für Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft. Wissler haftet dadurch das Attribut an, mit ihr an der Spitze werde die Linke niemals auf Bundesebene regieren. Dabei hat Wissler zumindest in Hessen bereits zweimal Regierungsbündnisse ausgehandelt, die am Ende nicht wegen der Weigerung der Linken scheiterten.

Susanne Hennig-Wellsow – Ostfrau mit Regierungserfahrung

Deutschlandweite Berühmtheit erlangte die 43-jährige Susanne Hennig-Wellsow im Februar 2020, als sie dem frisch gewählten Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich von der FDP einen Blumenstrauß vor die Füße schmiss. Kemmerich war mit den Stimmen der CDU und der AfD ins Amt gekommen. Hennig-Wellsow kam in Erfurt über die PDS zur Politik.

Ihre Regierungserfahrung mit Bodo Ramelow als Ministerpräsident in Thüringen will sie nutzen, um die Linke auch im Bund regierungsfähig zu machen. Als ehemalige Spitzensportlerin im Eisschnelllauf weiß sie, dass dazu Ausdauer und viel Kraft nötig sind.

Bayerischer Landeschef Gürpinar will Bundesvize werden

Der bayerische Landeschef der Linken, Ates Gürpinar, ist auf dem Sprung nach Berlin. Im Herbst möchte er für die Linke in den Bundestag einziehen, vorher aber will er stellvertretender Parteichef werden.

Sechs Stellvertreterposten hat die Linke zu vergeben, sie müssen paritätisch besetzt sein. Gürpinar rechnet sich gute Chancen aus. Als Kandidierender darf er am Freitag und Samstag auch vor Ort in Berlin sein, während der restliche bayerische Landesverband den Parteitag online verfolgen muss.

Stabübergabe ohne großen Streit

Anders als früher hat sich die Partei diesmal relativ geräuschlos auf eine neue Führung geeinigt. Der Parteitag 2012 in Göttingen, als Katja Kipping und Bernd Riexinger ins Amt kamen, ging in die Geschichte als "Hass-Parteitag" ein. Die Partei war völlig zerstritten. Im Hintergrund zog Oskar Lafontaine die Fäden, um Dietmar Bartsch als Parteichef zu verhindern. Der damalige Fraktionschef Gregor Gysi sprach von "Hass", der nicht zu leiten sei. Er fühle sich zerrieben von den innerparteilichen Kämpfen.

Als sich Bernd Riexinger in der Abstimmung gegen Dietmar Bartsch durchgesetzt hatte, skandierte eine Menge im Publikum: "Wir haben den Krieg gewonnen".