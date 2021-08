Linke startet bundesweite Städtetour und wirbt um Bündnispartner

Die Linke startet mit einer bundesweiten Städtetour in den Wahlkampf. Zum Auftakt hat Spitzenkandidatin Janine Wissler am Freitag in Rostock für ihre Partei als möglichen Bündnispartner für SPD und Grüne Werbung gemacht. Die Parteiziele beispielsweise beim Klimaschutz oder bei der Erhöhung des Mindestlohns seien mit der Linken besser zu erreichen. "Wie soll man das denn mit denen durchsetzen, mit Herrn Laschet oder Herrn Lindner", so Wissler.

Wissler und Bartsch werben um SPD und Grüne

Co-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch unterstrich die Werbung um mögliche politische Bündnispartner: "Wir wollen ein Mitte-Links-Bündnis", sagte er. Und seine Partei wolle durchaus Regierungsverantwortung übernehmen.

Spitzenkandidat Bartsch: Partei will Regierungsverantwortung

Auch wenn Bartsch einräumte: "Ja, im Moment sieht es in Umfragen für uns nicht so gut aus." Nach dem ZDF-"Politbarometer" vom Freitag käme die Linke auf sechs Prozent der Wählerstimmen, wenn , wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. In anderen Umfragen schnitt die Partei teils etwas besser ab.