Linke: Österreich beim Thema Rente ein Vorbild

Die Partei "Die Linke" tritt im Bundestagswahlkampf für höhere Renten ein. Zugleich fordert sie die Rückkehr zur Rente mit 65. In einem am Montag vorgelegten Papier sind die Vorstellungen der Linken zum Thema Rentenpolitik zusammengefasst. Bei einer Pressekonferenz im Karl-Liebknecht-Haus in Berlin äußerten sich die Spitzenkandidaten Janine Wissler und Dietmar Bartsch unter anderem zu ihrem Konzept für eine armutsfeste Rente.

Rente in Österreich oder Niederlanden deutlich höher

Die Partei verweist dabei auch auf Nachbarländer wie Österreich. Dort liege die durchschnittliche Rente um etwa 800 Euro höher. Es gebe zudem nach 30 Beitragsjahren eine Mindestrente von 1.114 Euro, hieß es in dem Papier. In den Niederlanden gebe es eine Grundrente von derzeit 1.218 Euro. "Anders als die bloß sogenannte Grundrente von CDU/CSU und SPD", so die Linke.

Linke fordert: Mindestrente von 1.200 Euro

Außerdem will die Linke eine Rückkehr von der Rente mit 67 zur Rente mit 65. Wer 40 Jahre lang Beiträge gezahlt hat, soll außerdem schon ab 60 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen können.

Zugleich fordert die Partei eine Mindestrente von 1.200 Euro, ein generell höheres Rentenniveau, die sofortige Angleichung der Ost- an die Westrenten und eine Rentenkasse, in die alle einzahlen, auch Beamte und Politiker.