Linke macht SPD und Grünen mit "Sofortprogramm" Avancen

"Wir sind bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen", sagte der Co-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch bei der Vorstellung des Programms in Berlin. Ein Mitte-Links-Bündnis sei das Beste für Deutschland und Europa. In dieser Konstellation könnten SPD und Grüne wesentlich mehr durchsetzen als mit der FDP, so Bartsch: "Es gibt einen solchen Stau."

Die Wahlnacht live auf BR24.de: Alle Hochrechnungen sofort aufs Handy. Wie hat Bayern abgestimmt? Egal wo Sie sich befinden, wir bringen Sie auf den neuesten Stand – auch im Stream. Diskutieren Sie mit – im Web, in der App, auf Facebook, YouTube und Twitter.

"Eine Ampel ist letztlich Wahlbetrug"

In einer Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hingegen würde es anders als in einem Bündnis mit der Linken keinen höheren Mindestlohn, keine Vermögenssteuer und keine Grundsicherung für Kinder geben, so Bartsch: "Eine Ampel ist letztlich Wahlbetrug mit Ansage."

Man könne nicht noch einmal vier Jahre so weitermachen, sagte auch die Co-Chefin und Spitzenkandidatin der Partei, Janine Wissler, im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF: "Und da, finde ich, sollten SPD, Grüne und Linke gemeinsam nach der Wahl, wenn es eine Mehrheit gibt, sehr ernsthaft sondieren, ob man sie nutzen kann."

Mindestlohn von 13 Euro und Mietendeckel

In dem "Sofortprogramm", das die Linke vorlegte, sind wesentliche Teile ihres Wahlprogramms noch einmal zusammengefasst: Höherer Mindestlohn, eine Kindergrundsicherung, höhere Renten, weniger Steuern für geringe und mittlere Einkommen, Vermögensabgabe und Vermögenssteuer, Mietenstopp, Klimaschutz.

"Es gibt in diesem Land eine Mehrheit, die Ungleichheit und Armut nicht länger hinnehmen will", heißt es im "Sofortprogramm". Gefordert wird hierzu insbesondere eine deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 13 Euro, womit die Linke weiter geht als SPD und Grüne, die hier 12 Euro anstreben.

Die Linke plädiert zudem für einen bundesweiten Mietendeckel. Davon würde etwa eine Million Menschen in Deutschland profitieren, sagte Wissler. Sie plant zudem einen 20 Milliarden Euro schweren Transformationsfonds, um Industriejobs zu sichern. Es gehe jetzt um einen Politikwechsel: "Wir stehen vor einer Richtungsentscheidung."

Kein klares Bekenntnis zur NATO

Zu der Forderung von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz am Wochenende, die Linke solle klare Bekenntnisse etwa zur NATO, der transatlantischen Partnerschaft sowie soliden Finanzen abgeben, da diese Punkte nicht verhandelbar seien, sagte Bartsch, Bekenntnisse lege man seines Erachtens "vor allem in der Kirche ab". Im Vorfeld einer Wahl habe die Linke aber niemand dazu aufzufordern: "Es ist so ein Blödsinn." Die Linke strebt grundsätzlich eine Auflösung der NATO und "ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands" an.

Co-Parteichefin Janine Wissler lehnte ein Bekenntnis zur NATO ebenfalls ab und warf der SPD ebenfalls vor, ein Bündnis mit der Linken erschweren zu wollen: "Wenn man etwas will, dann sucht man Wege. Wenn man etwas nicht will, dann findet man Gründe." Es gebe zwar deutliche Unterschiede zu SPD und Grünen. Diese könnten aber womöglich eher überbrückt werden als in einer Ampel-Konstellation Differenzen zur FDP.

Union warnt vor "Linksrutsch"

Umfragen zufolge sind mehrere Allianzen nach der Bundestagswahl denkbar. Die meisten Optionen hat derzeit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Er schließt ein Bündnis mit den Linken nicht aus, würde seinen jüngsten Aussagen zufolge am liebsten aber nur mit den Grünen regieren, hierfür gibt es aber momentan keine Mehrheit.

Spitzenpolitiker der Union warnten zuletzt vor einem "Linksrutsch" unter einer rot-rot-grünen Bundesregierung und verlangten von der SPD, eine Koalition mit der Linken auszuschließen.