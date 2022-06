Linke kämpft bei Parteitag um ihre Zukunft

Wenn es nach Fraktionschef Dietmar Bartsch geht, soll der Bundesparteitag in Erfurt die Linke zurück auf die Erfolgsspur bringen. Das Treffen an diesem Wochenende sei ausgesprochen wichtig, sagt Bartsch. Andere formulieren es drastischer. Janine Wissler zum Beispiel, die Parteichefin. Nach ihren Worten geht es um "sehr, sehr viel". Erst das Debakel bei der Bundestagswahl, dann drei Wahlpleiten auf Landesebene, dazu Sexismus-Vorwürfe und der Dauerstreit über den Umgang mit Russland.

Linke anfangs eine Erfolgsgeschichte

Immerhin: Über den Zustand der Partei mache sich niemand Illusionen – sagt Wissler. Nach ihrem Eindruck ist der Partei klar, "was auf dem Spiel steht". Und das ist in den Augen mancher nicht weniger als der Fortbestand der Linken. Dabei hatte es für die Sozialisten vielversprechend begonnen: 2007 schloss sich die "Wahlalternative Arbeit & soziale Gerechtigkeit" (WASG) mit der PDS-Nachfolgerin Linkspartei zusammen. Was folgte, waren zunächst Wahlerfolge der neuen gesamtdeutschen Partei – im Westen und Osten des Landes.

Ramelow: Linke steckt in den "Flegeljahren"

Einer der Architekten der Fusion: Bodo Ramelow, heute erster und einziger Ministerpräsident der Linken. Im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio sagt der Thüringer Regierungschef, die Partei befinde sich mit ihren 15 Jahren in den "Flegeljahren". Da müsse man eben hindurch, um zur Persönlichkeit zu reifen. Er sei jedenfalls optimistisch, dass es die Linke schaffen werde, die Kräfte zu bündeln.

Wissler will Klarheit im Umgang mit Russland

Dafür aber müsste die Partei ein paar große Brocken aus dem Weg räumen. Zum Beispiel den Streit über den Umgang mit Russland. Der Parteivorstand hat dazu einen Leitantrag vorgelegt, der die Position der Linken klären soll. Dem russischen Regime wird darin vorgeworfen, eine imperialistische Politik zu verfolgen – und das seit Jahren, nicht erst seit dem Angriff auf die Ukraine.

Verhältnis zu Moskau: Ramelow warnt vor Formelkompromissen

Ramelow wünscht sich hierzu klare Ansagen vom Parteitag – und warnt vor Formelkompromissen. Wer Freiheit und Rechtsstaat verteidigen wolle, dürfe nicht die Augen vor Autokraten und Antidemokraten verschließen, so der Thüringer Ministerpräsident. Doch es gibt Widerstand gegen eine solche eindeutige Festlegung.

Änderungsantrag von Wagenknecht sorgt für Wirbel

Die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht will mit einigen Mitstreitern Änderungen am Antrag der Parteispitze durchsetzen. Ihr Argument: Für den Krieg Russlands gebe es keine Rechtfertigung, man dürfe ihn aber nicht aus dem historischen Zusammenhang lösen. Gemeint ist die Nato-Osterweiterung, die aus Sicht von Kritikerinnen wie Wagenknecht gegen russische Sicherheitsinteressen verstoßen hat.

Beim Parteitag der Linken droht Machtprobe

Wissler will sich dafür einsetzen, dass die Delegierten den Änderungsantrag durchfallen lassen. Wagenknecht kann zwar krankheitsbedingt nicht nach Erfurt kommen. Der Änderungsantrag soll aber wie geplant eingebracht werden. Und so droht eine Machtprobe – bei einem Parteitag, von dem eigentlich ein Signal der Erneuerung ausgehen soll. Nicht nur inhaltlich, sondern auch personell.

Kampfkandidatur um quotierten Platz der Linken-Doppelspitze

Am Samstag wird der gesamte Parteivorstand neu gewählt. Wissler tritt nochmal an – und bewirbt sich um den quotierten Platz der Doppelspitze. Diesen strebt auch die Bundestagsabgeordnete Heidi Reichinnek an. Von den Kandidaten für den nicht-quotierten Platz werden dem Europa-Parlamentarier Martin Schirdewan und dem Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann Chancen eingeräumt. Ausgang: offen.

Trotz aller Unwägbarkeiten: Bodo Ramelow ist sich sicher, dass es die Linke auch in 15 Jahren noch geben wird. Zwar werde er zu diesem Zeitpunkt schon ein stolzes Alter erreicht haben. Aber dann komme er vielleicht mit dem Rollator vorbei, um die Geburtstagstorte anzuschneiden, scherzt er. Allerdings: Ob es für die Linke überhaupt noch einmal Anlass zum Feiern gibt, könnte sich schon an diesem Wochenende entscheiden.