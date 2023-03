Linke für Senkung der Fünf-Prozent-Hürde - CSU dagegen

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Bundestag, Jan Korte, stellte sich hinter diese Argumente. "Völlig richtig", schrieb er dazu auf Twitter. "Ampel hat es selbst in der Hand: Entweder Fünfprozenthürde senken oder Verfassungsklage in Karlsruhe. #Wahlrecht muss gerecht sein!"

Söder: "Korrekturen reichen nicht"

Wegen der Grundmandats­klausel konnte eine Partei, die bei der Bundestagswahl unter fünf Prozent landete, bisher entsprechend ihrem Zweitstimmenergebnis in den Bundestag einziehen, wenn sie mindestens drei Direktmandate gewann. Davon profitierte die Linke 2021.

Von der Streichung dieser Klausel könnte auch die CSU betroffen sein, wenn diese bundesweit unter fünf Prozent fällt. Parteichef Markus Söder lehnte trotzdem eine Senkung der Fünf-Prozent-Hürde ab. Korrekturen würden nicht reichen, die Ampel müsse "dieses Wahlrecht ganz zurücknehmen", so Söder in der Süddeutschen Zeitung. "Um sich ihre Mehrheit zu sichern, hat sie zwei von drei Oppositionsparteien in ihren Grundfesten benachteiligt. Die Ampel hat sich an der politischen Kultur versündigt", kritisierte der bayerische Ministerpräsident.

Drohende Verfassungsklage

Eine Listenverbindung mit der CDU als Reaktion der CSU schloss Söder aus. Zum einen, habe das Verfassungsgericht bereits 1990 solche Verbindungen für unzulässig erklärt. Außerdem sei es "eine Unverschämtheit, dass die Mehrheit im Bundestag darüber entscheiden will, wie sich Oppositionsparteien organisieren. Das ist übergriffig und mit unserem Selbstverständnis nicht vereinbar."

Der bayerische Ministerpräsident unterstrich dagegen den Willen, juristisch gegen die vor rund einer Woche vom Bundestag mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP beschlossene Wahlrechtsreform vorzugehen. So werde die bayerische Staatsregierung vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen die Wahlrechtsreform der Ampelregierung klagen.