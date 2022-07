Linienbus fährt in Heidelberg gegen Haus – 18 Verletzte

Eine unkontrollierte Fahrt eines Linienbusses hat in Heidelberg am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Wie die baden-württembergische Polizei in Mannheim mitteilte wurden bei der Kollision des Busses mit einer Mauer und einer Hausfassade 18 Menschen verletzt. Mindestens ein Insasse wurde schwer verletzt.

Fahrer war wegen defekter Tür ausgestiegen

Der Fahrer des Gelenkbusses hatte wegen eines Defekts an einer der hinteren Einstiegstüren das Fahrzeug verlassen. Währenddessen setzte sich das Fahrzeug aus zunächst unbekannten Gründen in Bewegung und prallte nach einigen Metern führerloser Fahrt zunächst gegen eine Mauer und dann in die Fassade eines Anwesens.

Acht Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der schwer verletzte Passagier wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.