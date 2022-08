Lindners Steuerpläne – fair oder ungerecht?

Natürlich war der Finanzminister vorbereitet. Christian Lindner hatte am Mittwochvormittag im Garten des Bundesfinanzministeriums nicht nur seine eigenen Pläne zum Abbau der kalten Progression im Kopf, sondern auch die zur Reform von Hartz IV und des Wohngelds. Ein "Inflationsausgleichsgesetz" wolle er auf den Weg bringen, das für 48 Millionen Menschen in Deutschland greife.

Für arme Haushalte und Geringverdiener plane die Koalition ebenso Neuerungen zum Jahreswechsel, betonte Lindner mehrmals. Sein Haus aber konzentriere sich darauf, dass es wegen der Inflation nicht zu "Steuererhöhungen durch die Hintertür" kommt.

10 Milliarden Euro für 48 Millionen Menschen

Um den Effekt der kalten Progression abzumildern, plant der Finanzminister eine Verschiebung der sogenannten Tarifeckwerte. Wer mehr verdient, soll nicht gleich in die nächsthöhere Besteuerung rutschen. Denn durch die derzeit hohe Inflation sinkt trotz einer Gehaltserhöhung die Kaufkraft, sobald der höhere Einkommensteuersatz gilt.

Zusammen mit der Erhöhung des Kinderfreibetrags und des Grundfreibetrags geht es um insgesamt 10 Milliarden Euro, auf die der Staat – Bund, Länder und Kommunen – verzichten würde. So hoch wären laut Berechnungen des Finanzministers die Einnahmen, die nach den Worten von Christian Lindner "dem Staat nicht zustehen". Es handle sich hier nicht um eine Steuerentlastung, sondern um den "Verzicht auf Steuererhöhungen".

Nach den Plänen des Finanzministers wird ein Geringverdiener mit 20.000 Euro Bruttogehalt im Jahr um 115 Euro entlastet. Wer als Single 60.000 Euro im Jahr verdient, spürt eine Entlastung von 471 Euro. Diese Zahl bleibt ab dieser Größenordnung aber in etwa gleich. Gutverdiener profitieren damit zwar von den Plänen, ab einer gewissen Grenze aber nicht mehr überdurchschnittlich.

Grüne und SPD sehen Nachbesserungsbedarf

Die Koalitionspartner sind dennoch nicht zufrieden mit den Plänen des FDP-Finanzministers. Die Grünen beklagen, dass Topverdiener dreimal so stark profitieren wie Geringverdiener. Die SPD fordert eine gezielte Unterstützung von kleinen und mittleren Einkommen.

Ob somit ein Sommergewitter in der Ampelkoalition droht, ist nicht gesagt. Denn für die FDP ist völlig klar, dass es mit den Liberalen keine Erhöhung von Steuern geben wird, auch nicht für Gutverdiener. Das steht auch so im Koalitionsvertrag. Zugleich betont der FDP-Finanzminister sehr bewusst, dass ja noch weitere Maßnahmen auf dem Weg seien. So würden arme Familien ab dem kommenden Jahr mit dem Bürgergeld zielgerichteter unterstützt. Gleichzeitig werde das Wohngeld erhöht, das Geringverdiener entlasten soll.

Unfair oder gerecht?

Geht es nach Christian Lindner, so macht er einfach seinen Job: als Finanzminister und als FDP-Chef. In persona achtet er auf die Bekämpfung der kalten Progression und darauf, dass er als Liberaler hält, was er versprochen hat: keine Steuererhöhungen. Gleichzeitig verweist er auf die zahlreichen weiteren Maßnahmen, die die Ampelkoalition zur Abmilderung der hohen Preise plant: Mehr Hartz IV ab dem kommenden Jahr -die Höhe wird noch verhandelt - ein höheres Wohngeld für Geringverdiener und die bereits beschlossene Energiepreispauschale von 300 Euro, die im Herbst ausgezahlt wird.

Insofern werden ärmere Haushalte durchaus bedacht, aber eben nicht in Lindners jetzigem Steuerpaket. SPD und Grünen ist es im Koalitionsvertrag nicht gelungen, Steuererhöhungen für Gutverdiener durchzusetzen. Der FDP-Finanzminister wird immer auf dem bestehen, was dort niedergeschrieben wurde.

Was fair und gerecht ist, hängt immer von der Sichtweise ab. Auch Gutverdiener spüren die Preisentwicklung. Sie zahlen weitaus mehr Steuern als Geringverdiener, wieso sollten sie also nicht auch entlastet werden? Geringverdiener sind allerdings durch die hohen Preise weitaus stärker belastet, sie haben oft keine Rücklagen, um Sonderausgaben wie hohe Nebenkostenforderungen auszugleichen. Ein höheres Kindergeld und die Erhöhung des Existenzminimums können zumindest für einen gewissen Ausgleich sorgen.