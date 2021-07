Lindner zu möglichen Koalitionen: Union wird Kanzler stellen

BR24: Herr Lindner, aktuell stehen Sie in den Umfragen bei zwölf Prozent, die FDP steht damit ziemlich gut da. Warum sind Sie "nur" Spitzenkandidat und nicht Kanzlerkandidat?

Lindner: Die Umfragen sind erfreulich, aber es passiert auch noch viel bis zur Wahl. Viele haben gesehen, dass die FDP die Partei ist, die besonders sensibel im Umgang mit Freiheits- und Bürgerrechten ist - sensibler als andere. Unsere Kompetenz im Bereich der Solidität der Finanzen und der wirtschaftlichen Vernunft wird nach einem tiefen Einschnitt durch die Pandemie sicherlich auch von vielen wertgeschätzt. Zur Frage: Warum kein Kanzlerkandidat der FDP? Weil wir Realisten sind.

"Das Rennen scheint entschieden"

BR24: Sie müssen aber für eine Koalition werben. Sie wollen schließlich an die Regierung und Sie machen kein Geheimnis daraus, dass Sie auch gerne Finanzminister werden wollen.

Lindner: Für mich ist es inzwischen nahezu klar, dass der Regierungsbildungsauftrag an CDU und CSU geht. Das von vielen erwartete Rennen ums Kanzleramt zwischen Union und Grünen scheint entschieden. Wenn man die Umfragen sieht, wenn man das Auftreten der Bewerberinnen und der Bewerber sieht, ist das für mich entschieden.

Die Frage, die jetzt noch verbleibt, heißt: Kommt eine schwarz-grüne Koalition oder verfehlt Schwarz-Grün die Mehrheit? Dann wird die FDP gebraucht, um eine Mehrheit zu bilden. Und genau dafür werben wir, damit wir mit unseren Werten und Projekten Grüne und CDU/CSU nicht allein lassen. So wollen wir sicherstellen, dass es eine Regierung gibt, die aus der Mitte gebildet wird.

BR24: Was ist mit Söder und Laschet?

Lindner: Armin Laschet ist ein Mann von großer Integrationskraft (lacht). Er würde das gesamte Programm der Grünen in ein Regierungsprogramm übernehmen. Und Markus Söder ist dafür bekannt, dass er je nachdem, was gerade saisonal politisch in Mode ist, seinen politischen Standpunkt verändert. Da wäre es doch gut, wenn es einen verlässlichen Faktor gäbe, nämlich eine Partei für die Freiheit in einer Regierung.

"Die Grünen machen Klimaschutz mit Verboten"

BR24: Aus ihrem Umfeld hören wir: Sie wollen auf keinen Fall eine grüne Kanzlerin sehen. Jetzt könnten Sie es klarstellen: Würden Sie eine Koalition mit einer Kanzlerin Annalena Baerbock mittragen?

Lindner: Es kommt auf die Inhalte an. Gegen eine bestimmte Partei machen wir keine Politik, sondern wir machen Politik für unsere Grundüberzeugungen. Nur schauen Sie! Die Grünen plädieren dafür, dass wir in Europa die Verantwortung für die Schulden eines Staates verwässern. Das bedeutet, dass Deutschland für alle in die Mithaftung geht. Das halte ich nicht für klug. Bayern haftet schließlich auch nicht für Bremen. Warum soll Deutschland also für alle anderen haften? Die Grünen wollen auch die Steuern erhöhen. Die Grünen machen Klimaschutz nicht wie wir, mit Technologie und Erfindergeist, sondern überwiegend mit den alten, nicht erfolgreichen Instrumenten der Subventionen und der Verbote.

BR24: Annalena Baerbock wäre für sie also keine geeignete Kanzlerin?

Lindner: In den letzten Wochen habe ich Zweifel gewonnen hinsichtlich der Führungskraft von Frau Baerbock. Deshalb empfehle ich, auf die realistischen Optionen zu schauen. Und realistisch sind Optionen unter Führung der Union und nicht der Grünen.

BR24: Aber ausschließen wollen Sie es auch nicht, einer Koalition mit einer grünen Kanzlerin anzugehören.

Lindner: Wir werden uns zu koalitionspolitischen Fragen und auch zu den inhaltlichen Trendwenden, die wir in Deutschland erreichen wollen, noch Gedanken machen. Das ist nicht zum jetzigen Zeitpunkt geplant. Was genau wir koalitionspolitisch und hinsichtlich unserer Prüfsteine an eine Koalition beschließen, kann ich auch erst im Laufe des Augusts oder des Septembers sagen, wenn wir noch genauer wissen, wie sich die anderen Parteien positionieren. Einiges ist noch in Bewegung.

CDU und CSU hatten zum Beispiel Steuerentlastungen in ihrem Wahlprogramm. Schon vor der Wahl hat Herr Laschet aber diesen Teil des Wahlprogramms selbst dementiert. Also man muss ein wenig abwarten, wie sich der Wahlkampf entwickelt. Und dann machen wir gewiss noch eine klärende Aussage für die Bürgerinnen und Bürger, damit jeder und jede weiß, woran sie oder er mit der FDP ist. Und zwar noch vor der Wahl.

"Steuererhöhungen schließe ich aus"

BR24: Reden wir übers Geld. Die Haushaltskasse ist schwer angeschlagen wegen Corona. Über die Schwarze Null brauchen wir gar nicht mehr zu reden und die Schuldenbremse wird serienmäßig ausgehebelt. SPD, Grüne auch die Linkspartei sagen: Es muss eine Steuererhöhung geben. Vor allem Vermögende und Reiche sollen mehr bezahlen. Schließen Sie Steuererhöhungen weiterhin aus?

Lindner: Das schließe ich aus. Steuererhöhungen und Steuerentlastungen sollten gleichermaßen kein Selbstzweck sein. Uns geht es um private Investitionen in saubere Technologie oder auch in neuen, bezahlbaren Wohnraum. Uns geht es um gute neue Jobs. Uns geht es um Zukunftsunternehmen, die auch im Zeitalter der Digitalisierung weltweit erfolgreich sein können. Uns geht es darum, dass Menschen leichter eine Chance auf individuellen sozialen Aufstieg haben und das Instrument dafür ist, dass das Höchststeuerland Deutschland den Betrieben und den Beschäftigten einfach mehr Spielraum gibt.

BR24: Ist es nicht ein bisschen leichtgläubig, allein auf den Markt zu setzen?

Lindner: Das Vertrauen in den Markt hat uns ja den Impfstoff von Biontech gebracht. Und das ist für mich ein Indiz, dass unser Mittelstand, unsere Familienbetriebe, unser Handwerk und die Industrie Vertrauen verdient haben. Und selbstverständlich gibt es nicht eine mathematische Formel. Aber eines ist klar: Der Aufschwung wird nicht gestärkt, wenn im Höchststeuerland Deutschland die Belastungen für die Menschen und für die Betriebe noch weiter erhöht werden. Das nimmt in jedem Fall Raum für private Investitionen. Das schränkt auch die Menschen ein, die zum Beispiel vorsorgen oder sich den Traum von den eigenen vier Wänden irgendwann am Ende des Berufslebens erfüllen wollen.

"Die Menschen in der Not nicht alleine lassen"

BR24: Dieses Interview wollten wir eigentlich schon letzte Woche führen. Wegen der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen sind Sie aber in Ihrer Heimat in NRW geblieben. Was waren Ihre Eindrücke?

Lindner: Am Donnerstag letzter Woche hatte ich eigentlich vor, nach Berlin zurückzukehren und ich habe dann die Pläne zurückgestellt, weil ich in meinen Wahlkreis nach Leichlingen im Rheinland fahren wollte. Eine Stadt, die auch von der Flutkatastrophe betroffen war. Ich war dort mit der Freiwilligen Feuerwehr unterwegs, und das waren erschütternde Bilder, auch Tragödien. Ein Haus ist abgebrannt mit auch bedauerlicherweise einem Todesfall, weil nicht gelöscht werden konnte, weil man die Löschfahrzeuge aufgrund der Überschwemmungen nicht anders ans Haus heranführen konnte. Ich habe mit Menschen in der Innenstadt gesprochen und in Erinnerung ist mir die Betreiberin eines Imbisses geblieben, die gerade erst nach der Pandemie wieder geöffnet hat. Und jetzt stand das Wasser hüfthoch in ihrem Geschäft. Sie fängt jetzt bei Null an. Deshalb muss die staatliche Verantwortungs- und Solidargemeinschaft jetzt rasch helfen.

BR24: Bund und Länder wollen schnell mit 400 Millionen Euro helfen.

Linder: Ich finde es richtig, dass die Bundesregierung Beschlüsse gefasst hat. Die müssen bei den Aufbauhilfen jetzt schnell konkret werden. Dafür haben wir Vorschläge unterbreitet. Aber die Menschen dürfen wir auch nach dieser akuten Notsituation nicht allein lassen.

BR24: Welchen politischen Schluss ziehen Sie aus dieser Katastrophe? Ist das der Klimawandel oder nur schlechtes Wetter?

Lindner: Es ist eine Frage, die die Wissenschaft erläutern muss und erklären sollte. Aber nach meiner Einschätzung handelt es sich um ein Extremwetterereignis, dessen Wahrscheinlichkeit durch den globalen Klimawandel wesentlich erhöht ist.

BR24: Herr Lindner, vielen Dank für das Gespräch.