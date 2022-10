Lindner lässt ein Vorziehen der Gaspreisbremse offen

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Bürgerinnen und Bürgern eine schnellstmögliche Entlastung bei den hohen Energiepreisen versprochen, ein Vorziehen der Gaspreisbremse von März auf Januar aber offen gelassen.

Lindner: "Tun alles, was in unserer Macht steht"

"Wir wissen zur Stunde nicht, ob das technisch möglich ist", sagte der FDP-Vorsitzende am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". So müssten die Gasversorger in der Lage sein, Abrechnungen zu machen. Zugleich betonte er: "Die Bundesregierung arbeitet unter Hochdruck. Und ich kann Ihnen die politische Aussage geben: Ich möchte, dass es so schnell wie möglich bei den Menschen, in den Betrieben ankommt."

Lindner verteidigte die Ampel-Regierung gegen Vorwürfe, sie handele nicht schnell genug zur Entlastung der deutschen Unternehmen in der Energiekrise. "Die Regierung lässt sich keine Zeit. Wir sind in einem Energiekrieg. Gas wird zu einer Waffe gemacht", sagte er. "Und wir tun alles, was in unserer Macht steht, um die Substanz unserer deutschen Wirtschaft und das, was über Jahrzehnte aufgebaut worden ist, zu schützen."

SPD will Entlastung auch im Januar und Februar prüfen

Die sogenannte Gaspreiskommission hatte im Auftrag der Bundesregierung einen Vorschlag zur Einführung der Gaspreisbremse vorgelegt, die Haushalte und Unternehmen angesichts extremer Gaspreissteigerungen entlasten soll. Demnach soll im Dezember durch Übernahme eines Monatsabschlag zunächst eine einmalige Entlastung erfolgen, während eine dauerhafte Gaspreisbremse ab März 2023 greift.

Es mehren sich allerdings die Forderungen nach einer Entlastung schon im Januar und Februar, etwa innerhalb der SPD. Partei-Chef Lars Klingbeil sagte am Wochenende, die Sozialdemokraten prüften Wege, um schon im Januar und Februar Unternehmen und Bürgern "noch mal stärker unter die Arme zu greifen". Ähnlich äußerte sich der SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch.

Scholz: Keine Entscheidung ohne Versorger

Am Freitag hatten bereits die Ministerpräsidenten der Länder gefordert, die Gaspreisbremse schon ab Januar einzuführen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verwies auf praktische Probleme: Die Regierung könne dies nicht zum 1. Januar beschließen und dann sagten die Versorgungsunternehmen, "klappt aber nicht, das machen wir nicht", sagte er bei einem Besuch der Handwerkskammer in München. "Das wird nur in einem großen Schulterschluss in Deutschland gelingen. Und den organisieren wir gerade - die Fragen zu diskutieren, wie das geht."

Härtefallregelung für Firmen gefordert

Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, forderte für Firmen eine Härtefallregelung bei der Gaspreisbremse für Januar und Februar. Die ersten Vorschläge der Expertenkommission wie die Übernahme des Dezember-Abschlags und die Gaspreisbremse ab März seien gut, "aber für unsere energieintensiven Betriebe zu wenig und zu spät", sagte er "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag. "Bis März dann ohne Hilfen durchzuhalten - das schaffen viele Betriebe nicht."