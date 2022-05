Lindner will Kommunen mit Grundgesetzänderung entschulden

Christian Lindner will verschuldete Kommunen entlasten. Das sei dringend nötig, so der Bundesfinanzminister, denn die Zinswende werde bald auch auf Städte und Gemeinden durchschlagen. Lindner schlägt dafür eine Grundgesetzänderung vor.

Vorschlag: Bund trägt die Hälfte der Kosten einer Entschuldung

"Wir müssen die betroffenen Kommunen jetzt entschulden, damit Spielraum für Investitionen bleibt", so Lindern gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dem Zeitungsbericht zufolge plant Lindner, dass der Bund die Hälfte der Kosten für eine Entschuldung übernimmt.

Kommunen in NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland besonders hoch verschuldet

Für eine entsprechend nötige Grundgesetzänderung wäre allerdings nicht nur eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag nötig, und damit die Zustimmung zumindest von Teilen der Opposition, sondern auch im Bundesrat. Allerdings sind nicht alle Regionen in Deutschland gleich stark von Überschuldung betroffen. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind viele Kommunen hoch verschuldet. In Bayern hingegen oder in Baden-Württemberg ist die Verschuldung gering. Hier regt sich Widerstand gegen das Vorhaben.

Scholz scheiterte am Widerstand von Union und Ländern

Das Anliegen, Kommunen beim Abbau ihrer Schulden zu helfen, ist auch Teil des Koalitionsvertrages. Ursprünglich stammte die Entlastungsidee von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aus seiner Zeit als Bundesfinanzminister unter Angela Merkel (CDU). Damals scheiterte das Vorhaben am Widerstand aus der Union und von mehreren Bundesländern.

Lindner selbst stammt aus Nordrhein-Westfalen, wo besonders viele Kommunen hoch verschuldet sind und wo am nächsten Sonntag ein neuer Landtag gewählt wird. Der dortige Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte im November in einer Regierungserklärung gesagt, seine Landesregierung sei bereit, "einen angemessenen Beitrag" zur Lösung des Altschuldenproblems zu leisten. Zugleich trat er dafür ein, den Kommunen strukturell bei den Soziallasten zu helfen.