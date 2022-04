Lindner will kalte Progression mit Steuerentlastungen mildern

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat angesichts der hohen Inflation eine Entlastung von Beschäftigten angekündigt. Der Bild-Zeitung sagte der FDP-Politiker, der Staat dürfe "sich nicht an Gehaltserhöhungen bereichern, die nur den Preisanstieg ausgleichen." Er werde im Herbst einen "fairen Vorschlag machen, wie wir diese kalte Progression bekämpfen."

Kalte Progression: Schleichende Steuererhöhung

Lindner betonte, er habe dann "mehr Klarheit über die Entwicklung". Er hatte sich in diesem Jahr bereits dafür ausgesprochen, im Steuersystem die sogenannte kalte Progression zu "korrigieren". Diese ist eine Art schleichende Steuererhöhung, wenn eine Gehaltserhöhung durch die Inflation aufgefressen wird, aber dennoch zu einer höheren Besteuerung führt.

Lindner: Stabilität der Wirtschaft gefährdet

Bundesfinanzminister Christian Lindner zeigte sich wegen der hohen Inflation besorgt. "Das ist eine Belastung für viele Menschen." Eine so hohe Teuerungsrate gefährde die Stabilität der Wirtschaft und gehe zulasten von Investitionen, sagte der FDP-Vorsitzende am Donnerstag in Berlin. "Aus einer solchen wirtschaftlichen Lage kann sich eine tiefe Krise entwickeln." Deswegen entlaste die Bundesregierung bereits Unternehmen und private Haushalte.

Teuerungsrate weiter gestiegen auf 7,4 Prozent

Die Teuerungsrate in Deutschland ist wegen des Kriegs in der Ukraine und anziehender Energiepreise im April überraschend weiter auf 7,4 Prozent gestiegen. Dies ist der höchste Stand seit Oktober 1981, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im März lag die Inflation bei 7,3 Prozent.